शिल्पा शेट्टी ने वीडियो शेयर कर बताए भ्रामरी योग के फायदे, सिखाया सही तरीका, देखें Video

Shilpa Shetty Bhramari Yoga: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. वे लंबे समय से योग, हेल्दी खानपान और रेगुलर एक्सरसाइज को बढ़ावा देती रही हैं. सोमवार को उन्होंने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामरी प्राणायाम सिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो के जरिए शिल्पा ने न केवल इस योग क्रिया को करने का आसान तरीका बताया, बल्कि इसके फायदों को भी उजागर किया. शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में बताया कि यह एक ऐसी योग क्रिया है, जिसमें हल्की गुनगुनाहट के साथ सांस ली और छोड़ी जाती है.

शिल्पा के मुताबिक, रेगुलर भ्रामरी करने से मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और लाइफ में संतुलन बना रहता है. यह योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ एकाग्रता बढ़ाने में भी मददगार है.

वीडियो के साथ शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, "गुनगुनाकर शांति पाएं."

इस संदेश के जरिए उन्होंने अपने फैंस को इस सरल योग क्रिया को अपने रूटीन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया. शिल्पा ने यह भी बताया कि भ्रामरी प्राणायाम न केवल मन को सुकून देता है, बल्कि यह स्लीप क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है.

शिल्पा शेट्टी लंबे समय से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रबल समर्थक रही हैं. वह अपने सोशल मीडिया पर रेगुलर योगासन, व्यायाम के टिप्स और पौष्टिक खानपान से जुड़े नुस्खे शेयर करती रहती हैं.

इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एरोबिक्स स्टेप वर्कआउट करती दिख रही थीं. इसी के साथ उन्होंने इसके फायदे के बारे में भी बताया था.

इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "कूदो, झुको, लेकिन कभी रुको मत."

शिल्पा जल्द ही कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म 'केडी: द डेविल' में दिखेंगी. इसके निर्देशक प्रेम हैं. फिल्म में शिल्पा के साथ ध्रुव सरजा, संजय दत्त, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रीश्मा नानैया और नोरा फतेही जैसे सितारे नजर आएंगे.

