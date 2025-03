शहनाज हुसैन ने बताया होली के पहले और बाद में बालों और स्किन का कैसे रखें ख्याल, नहीं होगा कोई नुकसान

Skin And Hair Care Tips Pre And Post Holi : होली, जो रंगों का त्योहार माना जाता है, भारतीय संस्कृति में एक खास स्थान रखता है. इस दिन हर कोई अपने प्रियजनों के साथ एंजॉय करता है, रंगों से खेलता है, मिठाइयां खाता है और खुशियां मनाता है. हालांकि, इस समय हम अक्सर अपनी स्किन और बालों की देखभाल करना भूल जाते हैं. रंगों में मौजूद केमिकल एलिमेंट और तेज धूप बालों और स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. शहनाज़ हुसैन, जो एक फेमस ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, ने होली से पहले और बाद में स्किन और बालों की देखभाल के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स शेयर किए हैं, जिन्हें अपनाकर हम इस होली को और भी खास बना सकते हैं.

होली के पहले और बाद में कैसे करें बालों और स्किन केयर (Skin And Hair Care Tips Pre And Post Holi)

होली खेलने से पहले और बाद अपनाएं ये स्किन केयर रूटीन, ताकि आप ले सकें रंगों का भरपूर आनंद

होली से पहले स्किन और बालों की देखभाल

1. सीटीएम (क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग) को फॉलो करें-

होली के दिन भी अपनी नॉर्मल स्किन केयर की प्रोसेस को न भूलें. सुबह में सबसे पहले अपना चेहरा साफ करें. इसके लिए गुलाब जल या कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, ताकि स्किन को नमी मिले और सारी गंदगी हट जाए. इसके बाद एक लाइट क्लींजर से चेहरा धोएं और फिर एक टोनर लगाएं. यह स्किन को ताजगी देगा. इसके बाद अपनी स्किन को मॉइश्चराइज करें ताकि स्किन नमी से भरपूर रहे.

2. स्किन पर तेल लगाएं-

होली खेलने से पहले अपनी स्किन पर तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है. शहनाज़ हुसैन के अनुसार, नारियल या बादाम तेल जैसे नैचुरल ऑयल स्किन पर एक सेफ्टी लेयर बनाते हैं. यह रंगों के कैमिकल्स को स्किन में घुसने से रोकता है और रंगों को आसानी से धोने में मदद करता है.

3. सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें-

सनस्क्रीन का इस्तेमाल न सिर्फ नॉर्मल दिनों में, बल्कि होली के दिन भी जरूरी होता है. होली के दिन बाहर खेलने के कारण स्किन सूरज की किरणों के संपर्क में आती है, जिससे स्किन जल सकती है. इसके लिए हाई SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं, जो सूरज की UV किरणों से आपकी स्किन की सुरक्षा करेगा.

4. नाखूनों की देखभाल-

हमेशा नाखूनों की भी देखभाल करना जरूरी होता है. रंगों और पानी के संपर्क में आने से नाखून कमजोर हो सकते हैं. इसलिए, अपने नाखूनों पर तेल लगाएं और रंगों के संपर्क में आने से पहले ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का इस्तेमाल करें, ताकि नाखूनों को बचाया जा सके.

5. प्रोटेक्टिव कपड़े पहनें-

होली खेलने के दौरान रंगों से बचने के लिए प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना सबसे अच्छा तरीका है. लाइट, ढीले कपड़े पहनें जो आपके शरीर के अधिकतर हिस्से को ढक लें. इसके साथ ही एक टोपी या दुपट्टा पहनने से बालों को सेफ रखा जा सकता है.

होली के बाद स्किन और बालों की देखभाल

क्या आप भी केमिकल वाले रंगों से खेल रहे हैं होली? सेहत पर पड़ सकता है इतना बुरा असर आप सोच भी नहीं सकते

1. लाइट तरीके से सफाई करें-

होली के बाद स्किन से रंग हटाने के लिए हार्ड तरीके से रगड़ने से बचें. सूखे रंगों को लाइटली झाड़ें और फिर एक हर्बल क्लींजर या बेसन, मिल्क का पैक इस्तेमाल करें. इससे रंग धीरे-धीरे हट जाएगा और स्किन को नुकसान नहीं होगा.

2. स्किन को नमी प्रदान करें-

रंगों के कारण स्किन सूखी और चिड़चिड़ी हो सकती है. इसलिए, अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइश्चराइज करें. शहनाज़ हुसैन के अनुसार, बादाम तेल या दूसरे नैचुरल ऑयल्स से स्किन को नमी देना सबसे अच्छा उपाय है.

3. हाइड्रेशन के लिए एलोवेरा और दही का इस्तेमाल करें-

होली के बाद स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें. यह न सिर्फ स्किन को ठंडक प्रदान करेगा बल्कि स्किन को आराम भी देगा. इसके अलावा, दही और शहद का पेस्ट भी स्किन को रिलैक्स और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है.

4. बालों को बचाएं-

होली के दौरान बालों में भी बहुत नुकसान हो सकता है. रंगों और धूल के कारण बाल कमजोर हो सकते हैं. बालों को धोने के बाद, एक अच्छा हेयर मास्क लगाएं. अंडा, दही या आंवला पाउडर का हेयर मास्क बालों को पोषण देने और उनकी मजबूती को बनाए रखने में मदद करेगा.

5. मेकअप और हेयर स्टाइलिंग से बचें-

होली के बाद अपनी स्किन और बालों को आराम देने की सलाह दी जाती है. शहनाज़ हुसैन ने कहा, "रंगों के बाद स्किन कमजोर हो जाती है, इसलिए मेकअप और हेयर स्टाइलिंग से बचें." इससे स्किन और बालों को प्राकृतिक रूप से आराम मिलेगा और वे किसी भी एक्स्ट्रा नुकसान से बचेंगे.

6. पानी का सेवन करें-

पूरे दिन पानी पीना न भूलें. होली के दौरान लंबे समय तक बाहर रहने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसलिए, स्किन और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं.

