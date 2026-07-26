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शबाना आजमी को हुआ स्वाइन फ्लू, भीड़भाड़ में जाने से पहले जान लें H1N1 के ये शुरुआती लक्षण और बचाव के तरीके

एक्ट्रेस शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ी ने बाद उन्हें, स्वाइन फ्लू (H1N1) का पता चला, जिसके चलते डॉक्टरों ने उन्हें आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है. इस आर्टिकल में जानें H1N1 के लक्षण, बचाव और इलाज.

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शबाना आजमी को हुआ स्वाइन फ्लू, भीड़भाड़ में जाने से पहले जान लें H1N1 के ये शुरुआती लक्षण और बचाव के तरीके
स्वाइन फ्लू क्या है.
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बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी स्वाइन फ्लू (H1N1) की चपेट में आ गई हैं. इस बात की जानकारी खुद उन्होंने अपने फैंस और समर्थकों के साथ शेयर की है. आपको बता दें कि शबाना आजमी मुंबई में हो रहे एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली थीं, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने और स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद उन्हें डॉक्टरों ने आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है.

​शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि वे इस प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहती थीं, लेकिन स्वाइन फ्लू के कारण उन्हें अगले 5 दिनों तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. उन्होंने युवाओं के जोश की तारीफ की और अपने पिता कैफी आजमी की मशहूर नज्म 'नौजवान' भी शेयर की.

​स्वाइन फ्लू (H1N1) क्या है?

​स्वाइन फ्लू को H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के रूप में भी जाना जाता है. ये एक संक्रामक रोग है जो सूअरों से मनुष्यों में फैल सकता है. जो सांस के जरिए फैलता है. यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती है खासकर तब, जब कोई संक्रमित इंसान छींकता या खांसता है.

​स्वाइन फ्लू के 4 सबसे शुरुआती लक्षण-

  1. ​अगर आपको या आपके घर में किसी को ये शुरुआती संकेत दिखें, तो इसे मामूली जुकाम समझकर अनदेखा न करें-
  2. ​अचानक तेज बुखार- स्वाइन फ्लू की शुरुआत में शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है और तेज बुखार के साथ ठंड लगती है.
  3. गले में खराश और खांसी- सूखी या बलगम वाली खांसी के साथ गले में तेज दर्द या खराश महसूस होना इसका बड़ा लक्षण है.
  4. ​शरीर में तेज दर्द- सामान्य फ्लू की तुलना में इसमें कमर, हाथों-पैरों और सिर में बहुत ज्यादा ऐंठन व दर्द होता है.
  5. थकान और कमजोरी- थोड़ा सा काम करने पर ही भारी थकान महसूस होना और चक्कर आना भी इसके शुरुआती लक्षणों में शामिल है.

स्वाइन फ्लू के कारण (Causes of Swine Flu)

  • संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना
  • संक्रमित सतहों को छूना और फिर मुंह, नाक या आंखों को छूना
  • भीड़-भाड़ वाले स्थानों में रहना, जहां वायरस का फैलाव ज्यादा हो सकता है

​स्वाइन फ्लू से बचाव के उपाय | Tips to prevent swine flu 

  1. टीका- स्वाइन फ्लू से बचने के लिए नियमित रूप से फ्लू का टीका लगवाएं. यह वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान करता है.
  2. हाइजीन- बार-बार हाथ धोएं, खासकर जब आप बाहर से घर आते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं. हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करें या अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें.
  3. भीड़-भाड़ से बचें- फ्लू के मौसम में भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें. अगर संभव हो, तो घर में रहें और जरूरत के अनुसार बाहर जाएं.
  4. मास्क पहनें- अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो मास्क पहनें. इससे वायरस के फैलाव की संभावना कम हो जाती है.
  5. हेल्दी डाइट- एक हेल्दी डाइट का सेवन करें जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखे. फल, सब्जियां और विटामिन से भरपूर डाइट फूड्स का सेवन करें.

स्वाइन फ्लू का इलाज | Treatment of Swine Flu

अगर आपको स्वाइन फ्लू के लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टर एंटीवायरल दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो वायरस के फैलाव को रोकने में मदद करती हैं. इसके अलावा, घर पर आराम करें, पानी पिएं और डॉक्टर की सलाह मानें.

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