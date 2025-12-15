शलजम गर्म होता है या ठंडा? शलजम खाने से क्या फायदा होता है, जानिए यहां

Shalgam Khane ke Fayde: सर्दियों के मौसम में ऐसी कई मौसमी सब्जियां और फल आते हैं जो खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं साथ में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. आज हम जिस सब्जी की बात कर रहे हैं वो है शलजम जिसे कई लोग शलगम भी कहते हैं. इसका इस्तेमाल सब्जी, पराठे, आचार, सलाद समेत कई तरीकों से किया जाता है. इसमें फाइबर, विटामिन C, विटामिन K, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसी के चलते हम आपको इस सब्जी के फायदे बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...
1. इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार (Boost Immunity)
सर्दियों के मौसम में अक्सर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिससे खांसी-जुकाम जैसी बीमारियों होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप शलजम का सेवन कर सकते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है.2. बेहतर डायजेशन सिस्टम (Improves Digestion System)
शलगम में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसके सेवन से पाचन की समस्याएं दूर रहती हैं. अगर आप अक्सर दर्द, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो शलगम का सेवन कर सकते हैं.3. हेल्दी हार्ट (Healthy Heart)
शलजम में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं. साथ ही इसके सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियां भी दूर रहती हैं. अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सर्दियों में शलगम का सेवन शुरू कर दें.4. वेट लॉस (Weight Loss)
अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो डाइट में शलगम शामिल कर सकते हैं. दरअसल, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख नहीं लगती. परिणामस्वरूप इससे वजन घटाने में मदद मिलती है.
शलगम गर्म होता है ठंडा?
शलजम की तासीर गर्म होती है और इसके सेवन से बॉडी का टेंपरेचर भी गर्म रहता है. ध्यान रहे कि आप इस सब्जी का सेवन लिमिट से ज्यादा न करें वरना पेट से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
