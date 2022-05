पब्लिक टॉयलेट यूज करने से पहले बरतें ये सावधानियां, न करें ये गलतियां, पड़ सकती हैं भारी...

Safest Way to Use a Public Restroom: सार्वजनिक शौचालय का करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, रखें इन बातों का ध्‍यान.

How to Use Public Toilets Safely: घर से बाहर जाने पर चाहे वह ऑफिस हो या स्कूल या कॉलेज या फिर शॉपिंग मॉल, ट्रेन या कोई भवन, इन जगहों पर हम सभी पब्लिक टॉयलेट का ही इस्तेमाल (Use Public Toilets Safely) करते हैं. ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो संक्रमण का खतरा (UTI) अधिक होता है. वॉशरूम में मौजूद टॉयलेट सीट (Toilet Seat) पर कई तरह के कीटाणु होते हैं. इंसानों की स्किन, मुंह, आंखें और जननांग में माइक्रोब्स होते हैं. टॉयलेट सीट पर बैक्टीरिया और वायरस भी मौजूद हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप बीमार नहीं होना चाहते तो पब्लिक टॉयलेट (Effects Of Dirty Toilets) यूज करते वक्त हर बार इन बातों का ध्यान रखें और ऐसी गलतियां न करें जो आपको बीमार बना सकती हैं.

कैसे करें पब्ल‍िक टॉयलेट यूज, जानें रोगों से बचाव का तरीका (Tips To Use a Public Toilet Safely)