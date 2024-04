सफेद बालों को काला करने के लिए मेहंदी लगाकर हो गए हैं परेशान, तो इस एक चीज को आजमाएं, लंबे समय तक रह सकते हैं बाल काले

White Hair Home Remedies: मेहंदी में आंवला पाउडर मिलाकर लगा सकते हैं.

How To Use Henna And Amla For Grey Hair: क्या आप अपने बालों को काला करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हर महीने लगाकर थक चुके हैं. सफेद बालों को काला करने के लिए मेहंदी तो ज्यादातर लोग लगाते हैं, लेकिन हर कोई इससे परेशान है कि ये कलर बहुत जल्दी उतर भी जाता है. फिर इसे दोबारा लगाना पड़ता है. क्या आप भी चाहते हैं कि मेहंदी का कलर बालों को लंबे समय तक काला रखे, तो आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है. सफेद बालों को काला करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल एक सुरक्षित तरीका माना जाता है जो कई लोगों को पसंद है. हालांकि, कुछ लोगों को मेहंदी का कलर जल्दी निकलने की शिकायत रहती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मेहंदी में क्या मिलाकर लगाने से आपके बाल लंबे समय तक काले बने रह सकते हैं.