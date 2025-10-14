जवानी में सफेद हो गए बाल? तो जान लें कम उम्र में बाल सफेद होने के कारण और बचने का उपाय

उम्र से पहले बालों का सफेद होना सही संकेत नहीं होता है. वैसे आमतौर पर देखा जाए तो कम उम्र में बालों के सफेद होने का कारण जेनेटिक्स, विटामिन की कमी, ज्यादा स्ट्रेस लेना, तनाव या चर्म रोग भी हो सकता है. कई बार इन वजह से बाल झड़ने की भी समस्या होने लग जाती है. समय रहते इस प्राब्लम पर ध्यान न दिया जाए तो यह बड़ी समस्या बन सकती है. तो चलिए जानते हैं बालों के सफेद होने के कारण.

बाल सफेद होने के कारण- Baal Safed Hone Ke Karan:

सफेद बालों के कारण कई बार लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है क्योंकि, कम उम्र में सफेद बालों को देखकर लोग मजाक बनाने लगते हैं. बालों के सफेद होने के कई कारण हो सकते है जैसे जेनेटिक्स, हार्मोनल बदलाव, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन, चर्म रोग, प्रदूषण, आक्सीडेटिव स्ट्रेस और तनाव आदि.

1. जेनेटिक्स-

कम उम्र में या समय से पहले बाल सफेद होने का सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स हो सकता है. अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के बाल भी समय से पहले ही सफेद हो गए थे, तो इसका मतलब यह है कि आपके भी बाल समय से पहले सफेद हो हो सकते हैं.

2. विटामिन की कमी-

शरीर में विटामिन की कमी बालों को समय से पहले सफेद करने का कारण बन सकती है. बालों को पोषण देने के लिए विटामिन बी12, विटामिन बी9, बायोटिन और विटामिन डी बहुत जरूरी होता है और यह बालों को सफेद होने से बचा सकता है.

3. केमिकल प्रोडक्टस का ज्यादा इस्तेमाल-

हेयर केयर प्रोडक्ट्स के ज्यादा इस्तेमाल से बालों के सफेद होने व उनके झड़ने का खतरा बढ़ जाता है, डाई और शैंपू में मौजूद हानिकारक तत्व मेलेनिन को कम करके बालों को समय से पहले सफेद कर सकते है.

4. धूम्रपान और अल्कोहल-

धूम्रपान और अल्कोहल के सेवन से भी बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं, क्योंकि इसमे मौजूद रसायन बालों के रोमों को नुकसान पहुचाते हैं, जिसकी वजह से रंगद्रव्य कोशिकाएं समय से पहले ही नष्ट हो जाती हैं.

5. ज्यादा तनाव-

जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस या तनाव लेना भी बालों के सफेद होने का कारण बन सकती है क्योंकि तनाव उन स्टेम कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है जो बालों के रंगद्रव्य को पुनर्जीवित करती हैं और यह बालों के सफेद होने का कारण बन सकती है.

सफेद बालों से बचने के लिए क्या करें-

समय से पहले हो रहे सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए विटामिन से भरपूर आहार खाना चाहिए. केमिकल प्रोडक्टस के इस्तेमाल से बचना चाहिए. स्ट्रेस कम लेना चाहिए और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आंवला भी खा सकते है और उसका पेस्ट बनाकर बालों में भी लगा सकते हैं.

