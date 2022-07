Remedies For White Hair: कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं बाल तो इन घरेलू नुस्खों से मिलेगी राहत

ऐसे रखें बालों का ख्याल नहीं होंगे सफेद बाल- Take care of hair like this:



1. नारियल तेल और आंवला

अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहें हैं तो आंवले और नारियल तेल का मिश्रण काफी फायदेमंद हो सकता है. बता दें कि, बालों की अच्छी ग्रोथ और स्मूथ टेक्‍सचर के लिहाज़ से नारियल का तेल बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, तो वहीं आंवले में कोलेजन बढ़ाने की क्षमता होती है. आंवले में विटामिन सी और आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बालों के लिए अत्यधिक उपयोगी तत्वों में से एक है. तीन चम्मच नारियल तेल में दो चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं और एक बर्तन में डालकर उसे गर्म करें, इसके बाद इस पेस्ट को ठंडा कर आप बालों की जड़ों में लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें. बालों को रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ दें और सुबह शैंपू से धो लें.

2. ऑलिव ऑयल और कलौंजी

कलौंजी का तेल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक बड़े चम्मच कलौंजी में एक चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स कर दें. अब इस मिश्रण को बालों की जड़ों में लगाएं और अच्छे से धीरे-धीरे मसाज करें. अब लगभग एक घंटे बाद बालों को शैंपू कर लें. बालों को कुदरती रूप से काला करने के लिए ये एक कारगर तरीका हो सकता है.

3. नारियल तेल और मेहंदी

सफेद बालों को काला करने के लिए आप कुछ पत्तियां मेहंदी की लें और इसे धूप में अच्छे से सुखा लें. इसके बाद चार चम्मच नारियल तेल को गैस पर उबालें. अब नारियल तेल में मेहंदी की पत्तियां डालें, जब तेल में रंग दिखने लगे तो इसे गैस से नीचे उतारें और हल्का गुनगुना होने पर बालों में लगाएं और अच्छे से मसाज करें, और करीब एक घंटे बाद बालों को धो लें. बालों की खोई रंगत इस तरीके से लौट सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.