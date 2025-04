सफेद बालों को काला करने में असरदार हैं होम्योपैथी के ये नुस्खे, 4 रेमेडी जो हैं असरदार

Natural Remedies For Grey Hair: समय से पहले बालों का सफेद होना आजकल एक आम समस्या बन गई है. बालों को काला करने के लिए बाजार में उपलब्ध केमिकल वाले (How To Reverse Premature Grey Hair) हेयर कलर का यूज किया जाता है, लेकिन ये बालों को रूखा, बेजान और कमजोर बना सकते हैं. सफेद बाल होने के पीछे तनाव, प्रदूषण, खराब डाइट और जेनेटिक कारण हैं. अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला (Home Remedies For Black Hair) और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. आज हम आपको एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट की ओर से बताए गए 5 प्रभावी और असरदार ड्रिंक रेमेडी के बारे में बताएंगे. इन ड्रिंक्स का सेवन करने (Anti Greying Hair Drinks) से न सिर्फ सफेद होते बालों की समस्या को कम किया जा सकता है, बल्कि बालों के सफेद होने की प्रोसेस भी धीमी हो सकती है. ये हेल्दी ड्रिंक्स हेयर फॉलिकल्स को पोषण देने, मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने और बालों का नेचुरल काला रंग बनाए रखने में मदद करते हैं. आइए, इन खास ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं.

बालों को काला रखने वाले ड्रिंक्स (Drinks To Prevent Premature Hair Greying)

1. नारियल और आंवला ड्रिंक: आंवला विटामिन सी और एलेजिक एसिड से भरपूर होता है, जो पिगमेंट प्रोडक्शन को बढ़ाने और सफेद बालों को फिर से काला करने में हेल्पफुल होता है. वहीं, नारियल पानी हेयर फॉलिकल्स को हाइड्रेट रखता है, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं.

ऐसे बनाएं ड्रिंक

मटेरियल:

1 ताजा आंवले का जूस

1 गिलास नारियल पानी

1 चम्मच शहद

बनाने का तरीका:

ताजा आंवला लें और उसे पीसकर उसका रस निकाल लें.

इस रस को नारियल पानी में मिलाएं.

स्वाद और ज्यादा फायदे के लिए 1 चम्मच शहद डालें और अच्छी तरह मिक्स करें.

इसे हर दूसरे दिन सुबह खाली पेट पिएं.

2. तिल और बादाम मिल्क स्मूदी: तिल के बीज न सिर्फ कैल्शियम से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें मेलेनिन प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले खास तत्व भी मौजूद होते हैं, जो बालों को काला बनाए रखते हैं. वहीं, बादाम में मौजूद फैटी एसिड और विटामिन ई हेयर फॉलिकल्स को पोषण देकर उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. खजूर विटामिन बी5 से भरपूर होता है, जो बालों की ग्रोथ में सहायता करता है और सफेदी को कम करने में मददगार होता है.

ऐसे बनाएं स्मूदी

मटेरियल:

1 बड़ा चम्मच काला तिल

1 गिलास गर्म बादाम दूध

2-3 बिना बीज वाले खजूर

कैसे बनाएं:

काले तिल और खजूर को रातभर पानी में भिगोकर रखें.

अगले दिन, इन्हें गर्म बादाम मिल्क के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें.

तैयार स्मूदी को अपनी डेली मॉर्निंग डाइट में शामिल करें.

3. करी पत्ता और अनार की ड्रिंक: करी पत्ते में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जो हेयर पिगमेंट मेलेनिन को एक्टिव करने में मदद करता है और बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है. साथ ही, इसमें मौजूद प्यूनिकिक एसिड ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं. इसके अलावा, गुड़हल के फूल बालों की सफेदी की प्रोसेस को धीमा करने में सहायक होते हैं.

ऐसे बनाएं ड्रिंक

मटेरियल:

8-10 ताजे करी पत्ते

1 गिलास अनार का जूस

कुछ गुड़हल की पंखुड़ियां

कैसे बनाएं:

सभी चीजों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें.

तैयार मिश्रण को छानकर एक गिलास में निकाल लें.

इस हेल्दी ड्रिंक को रोज सुबह पिएं.

4. गाजर का जूस: ये सबसे फायदेमंद जूस में से एक है, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट और बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है, जो मेलेनिन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है और बालों के सफेद होने की प्रोसेस को धीमा करता है.

ऐसे बनाएं यह जूस

मटेरियल:

1 गाजर

1 छोटा चुकंदर

1 छोटा सेब

½ इंच अदरक

1 गिलास पानी

कैसे बनाएं:

सबसे पहले गाजर और चुकंदर को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें.

अब इन्हें सेब, अदरक और पानी के साथ मिक्सी में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें.

रस को छान लें और हर सुबह ताजा जूस पीने की आदत बनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.