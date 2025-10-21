आप भी लगाती हैं रोज आँखों में काजल, हो जाइए अलर्ट, जानिए क्यों...!

Eye care tips : हमारी मां, दादी सब बचपन से ही हमारी आंखों में काजल लगाती आई हैं, यह सोचकर कि इससे आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखेंगी, और बुरी नजर भी नहीं लगेगी. लेकिन, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस काजल को आप अपनी आंखों की खूबसूरती और हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वो असल में आपकी आंखों के लिए कितना सेफ है? आज हम इसी बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे.

बाजार में आजकल तरह-तरह के काजल मिलते हैं. कुछ तो इतने सस्ते होते हैं कि हमें लगता है, चलो खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं. सस्ते और लोकल ब्रांड के काजल में अक्सर ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं. इनमें पारा (Mercury), सीसा (Lead), पैराबेन्स (Parabens), और कार्बन (Carbon) जैसे खतरनाक तत्व हो सकते हैं. जो आपकी आंखों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

रोज काजल लगाने से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं?

आंखों में खुजली, जलन, लालपन, सूजन और पानी आना ये सब हो सकता है. कई बार तो आंखें इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि काजल लगाते ही दिक्कत होने लगती है.

जी हां, आपने सही पढ़ा. काजल में मौजूद सीसा जैसे तत्व लंबे समय तक इस्तेमाल करने से रोशनी पर भी बुरा असर डाल सकते हैं. ये आंखों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी देखने की क्षमता कमजोर हो सकती है.

काजल, खासकर जो गाढ़ा होता है, वो आपकी आंखों की तेल ग्रंथियों को बंद कर सकता है. इससे आंखें सूखने लगती हैं, जिसे ड्राई आई सिंड्रोम (Dry eye syndrome) कहते हैं. इसमें आंखों में लगातार सूखापन, चुभन और इरिटेशन महसूस होती है.

क्या आपकी पलकें भी पहले से ज्यादा झड़ने लगी हैं? इसका एक कारण आपका काजल भी हो सकता है. कुछ काजल इतने हार्श होते हैं कि वे पलकों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं.

कई बार काजल के छोटे-छोटे कण आंखों के अंदर ही जमा होते रहते हैं. ये बाद में आंखों के अंदर कालापन या गहरे रंग के धब्बे बना सकते हैं, जिन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है.

अब सवाल ये है कि क्या काजल लगाना बिल्कुल छोड़ दें? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है. बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा-

हमेशा किसी अच्छे और भरोसेमंद ब्रांड का काजल ही खरीदें. थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, पर आपकी आंखें अनमोल हैं. ऐसे काजल चुनें जो डर्मेटोलॉजिकली और ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड हों.

खरीदने से पहले लेबल पर इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट जरूर पढ़ें. अगर आपको पारा, सीसा, पैराबेन्स जैसे नाम दिखें, तो उस काजल से दूर ही रहें.

चाहे कितनी भी थकी हों, रात को सोने से पहले काजल को अच्छी तरह से हटाना कभी न भूलें. इसके लिए माइल्ड मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें.

अपना काजल किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है.

हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है. पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करने से बचें.

अगर आप बहुत ज़्यादा नैचुरल प्रोडक्ट पसंद करती हैं, तो घर पर बने काजल के बारे में भी सोच सकती हैं, जो शुद्ध बादाम या घी से बनाया जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)