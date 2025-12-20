विज्ञापन

लंबी हाइट बनी इस एक्ट्रेस के लिए मुसीबत, रणबीर कपूर के साथ हिट देने के बाद भी मिला रिजेक्शन, हुई डिप्रेशन का शिकार

21 दिसंबर को जन्मीं करिश्मा तन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि वो टीवी सीरियल या फिल्मों की तरफ रुख करेंगी. अभिनेत्री ने कॉलेज के समय अपने दोस्तों के कहने पर फोटोग्राफी के सेशन में भाग लिया.

नई दिल्ली:

चमचमाते पर्दे पर ग्लैमर और रंगीन दुनिया की तरफ आकर्षित होना आसान है, लेकिन उस आसमान में खुद को सितारा बनकर चमचमाता देखना बहुत मुश्किल है, खासकर अभिनेत्रियों के लिए. कुछ अभिनेत्रियों के लिए हिंदी सिनेमा या टीवी की दुनिया में आना आसान रहा, लेकिन कुछ को रंग, रूप और लंबी हाइट के लिए रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. उन्हीं में से एक हैं टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली करिश्मा तन्ना, जिन्हें अपनी लंबी हाइट की वजह से कई टीवी सीरियल में काम करने का मौका नहीं मिला.

21 दिसंबर को जन्मीं करिश्मा तन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि वो टीवी सीरियल या फिल्मों की तरफ रुख करेंगी. अभिनेत्री ने कॉलेज के समय अपने दोस्तों के कहने पर फोटोग्राफी के सेशन में भाग लिया. उनके दोस्तों ने करिश्मा की फोटोज को अलग-अलग जगह भेज दिया और फिर शुरू हुआ मॉडलिंग का सिलसिला. तन्ना को फोटोशूट और मॉडलिंग प्रोजेक्ट के फोन आने लगे और उन्हीं में से एक कॉल बालाजी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से था. तन्ना को फोन कॉल के जरिए अपना पहला शो मिला और पहली बार में ही उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया.

करिश्मा को 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में देखा गया, जिसके बाद वे साल 2003 में टीवी सीरीज 'कोई दिल में है' में नजर आईं. साल 2005 के टीवी शो 'एक लड़की अंजानी सी' में उन्होंने निगेटिव रोल भी प्ले किया और फिर 'प्यार के दो नाम: एक राधा, एक श्याम' का हिस्सा रहीं. टीवी में ठीक-ठाक काम करने के बाद, उन्होंने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया, क्योंकि ज्यादातर सीरियल में वे साइड रोल में नजर आईं.

फिल्मों में भी उन्हें छोटे और साइड रोल भी ऑफर हुए और पहचान बनाना मुश्किल हो गया. 2013 में आई 'ग्रैंड मस्ती' उनकी पहली फिल्म थी, जिसके बाद, 'टीना एंड लोलो' और रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' में नजर आई. फिल्म 'संजू' उनके करियर की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी, लेकिन 'संजू' करने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया. 1 साल तक करिश्मा ने घर में समय काटा और डिप्रेशन का शिकार हो गई.

अभिनेत्री ने बताया था कि संजू में भी काम करना उनके करियर के लिए कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि 1 साल तक किसी ने काम नहीं दिया. उन्होंने कई प्रोडक्शन कंपनियों के पास फोन किया और काम की उम्मीद की, लेकिन हर जगह से हाथ खाली. उन्होंने बताया था कि उनके दोस्त भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनसे शेयर करना सही नहीं समझा, लेकिन फिर खुद को समझाने की कोशिश की और धीरे-धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगी. अब अभिनेत्री सीरीज में दिख रही हैं, और उन्हें आखिरी बार 'हश-हश' नाम की सीरीज में पुलिसवाली के रोल में देखा गया.

