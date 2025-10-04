विज्ञापन
पका या कच्चा केला? जानें सेहत के लिए किसे माना गया है ज्यादा बेहतर

Ripe Vs Raw Banana: जिन लोगों को वजन कम करना है, विटामिन सी और फाइबर युक्त आहार की जरूरत है. उन्हें हरा केला खाना चाहिए. वहीं शरीर में ऊर्जा बनाए रखें और वजन बढ़ाने के लिए पका केला असरदार साबित हो सकता है.

Ripe Vs Raw Banana: हरा केला खाने से वजन भी कम किया जा सकता है.

Ripe Vs Raw Banana: केला एक ऐसा फल है जिसे हर कोई खाना पंसद करता है. इसका प्रयोग कई तरह की चीजों को बनाने में भी किया जाता है. सेहत के लिए केले को एक उत्तम फल माना गया है, हालांकि आप किस प्रकार के केले का सेवन करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है. दरअसल जैसे-जैसे केले का रंग हरे से पीला होने लग जाता है, उसमें मौजूद पोषक तत्वों में भी काफी बदलाव आ जाते हैं. हरे केले में रेजिस्टेंस स्टार्च ज़्यादा होता है, जो शरीर में फाइबर की तरह काम करता है. यानी जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है उनके लिए हरा केला उत्तम माना गया है. इतना ही नहीं हरा केला खाने से वजन भी कम किया जा सकता है. क्यों इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है. 

दूसरी ओर, पका केला खाने में नरम होता है और आसानी से पच जाता है. ये शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है. इसलिए जिन लोगों को शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है उन्हें पका हुआ केला खाना चाहिए. हालांकि शुगर के मरीजों को पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए. इसे खाने से शुगर का स्तर एकदम से बढ़ जाता है.

केले में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की जानकारी-

पोषक तत्वपका केला (पीला)कच्चा केला (हरा)
कैलोरीलगभग 105 लगभग 89
कार्बोहाइड्रेट लगभग 27 ग्राम लगभग 22 ग्राम
चीनी लगभग 14 ग्राम लगभग 6 ग्राम
फाइबर लगभग 3 ग्रामलगभग 4 ग्राम
पोटेशियम लगभग 422 मिलीग्रामलगभग 468 मिलीग्रा
विटामिन सीलगभग 10 मिलीग्रामलगभग 12 मिलीग्राम
विटामिन बी6 मध्यम उच्च
प्रतिरोधी स्टार्चकमउच्च

अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो, जिन लोगों को वजन कम करना है, विटामिन सी और फाइबर युक्त आहार की जरूरत है. उन्हें हरा केला खाना चाहिए. वहीं शरीर में ऊर्जा बनाए रखें और वजन बढ़ाने के लिए पका केला असरदार होगा.

केला खाने का सही समय (Best Time To Eat Bananas)

केला खाने के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना गया है. ओट्स या दही के साथ पका हुआ खेला खा सकते हैं. आप चाहें तो इसे दूध में भी डालकर खा सकते हैं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

