पका या कच्चा केला? जानें सेहत के लिए किसे माना गया है ज्यादा बेहतर

Ripe Vs Raw Banana: केला एक ऐसा फल है जिसे हर कोई खाना पंसद करता है. इसका प्रयोग कई तरह की चीजों को बनाने में भी किया जाता है. सेहत के लिए केले को एक उत्तम फल माना गया है, हालांकि आप किस प्रकार के केले का सेवन करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है. दरअसल जैसे-जैसे केले का रंग हरे से पीला होने लग जाता है, उसमें मौजूद पोषक तत्वों में भी काफी बदलाव आ जाते हैं. हरे केले में रेजिस्टेंस स्टार्च ज़्यादा होता है, जो शरीर में फाइबर की तरह काम करता है. यानी जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है उनके लिए हरा केला उत्तम माना गया है. इतना ही नहीं हरा केला खाने से वजन भी कम किया जा सकता है. क्यों इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है.

दूसरी ओर, पका केला खाने में नरम होता है और आसानी से पच जाता है. ये शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है. इसलिए जिन लोगों को शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है उन्हें पका हुआ केला खाना चाहिए. हालांकि शुगर के मरीजों को पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए. इसे खाने से शुगर का स्तर एकदम से बढ़ जाता है.

केले में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की जानकारी-

पोषक तत्व पका केला (पीला) कच्चा केला (हरा) कैलोरी लगभग 105 लगभग 89 कार्बोहाइड्रेट लगभग 27 ग्राम लगभग 22 ग्राम चीनी लगभग 14 ग्राम लगभग 6 ग्राम फाइबर लगभग 3 ग्राम लगभग 4 ग्राम पोटेशियम लगभग 422 मिलीग्राम लगभग 468 मिलीग्रा विटामिन सी लगभग 10 मिलीग्राम लगभग 12 मिलीग्राम विटामिन बी6 मध्यम उच्च प्रतिरोधी स्टार्च कम उच्च

अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो, जिन लोगों को वजन कम करना है, विटामिन सी और फाइबर युक्त आहार की जरूरत है. उन्हें हरा केला खाना चाहिए. वहीं शरीर में ऊर्जा बनाए रखें और वजन बढ़ाने के लिए पका केला असरदार होगा.

केला खाने का सही समय (Best Time To Eat Bananas)

केला खाने के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना गया है. ओट्स या दही के साथ पका हुआ खेला खा सकते हैं. आप चाहें तो इसे दूध में भी डालकर खा सकते हैं

