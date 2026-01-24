रेबीज का इंजेक्शन कूल्हे पर लगाना चाहिए या हाथ पर? डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया सही तरीका, जानिए

Where To Get Rabies Vaccine: आजकल सोशल मीडिया पर हेल्थ से जुड़ी जानकारियां बहुत तेजी से फैलती हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में डॉ. शिवरंजनी ने रेबीज वैक्सीन को लेकर एक बहुत अहम बात बताई, जिसे जानना हर आम आदमी के लिए जरूरी है. रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो दिखने में मामूली लग सकती है, लेकिन अगर समय पर और सही तरीके से इलाज न हो तो यह जानलेवा साबित होती है. इसलिए रेबीज वैक्सीन सिर्फ लगवा लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर लगवाना उतना ही जरूरी है.

रेबीज कैसे फैलता है?

रेबीज वायरस ज्यादातर संक्रमित जानवरों के काटने या नाखून से खरोंचने से फैलता है. आमतौर पर यह बीमारी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर, गाय, भैंस जैसे जानवरों के काटने या खरोंचने से हो सकती है. कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ काटने पर ही खतरा होता है, लेकिन अगर खरोंच में भी खून निकला है, तो रेबीज का रिस्क रहता है और वैक्सीन जरूरी हो जाती है.

रेबीज वैक्सीन कब दी जाती है?

जैसे ही किसी संदिग्ध जानवर का काटना या खरोंचना होता है, डॉक्टर रेबीज वैक्सीन शुरू करने की सलाह देते हैं. यह वैक्सीन उम्र, वजन और एक्सपोज़र के हिसाब से दी जाती है. इसमें देरी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रेबीज के लक्षण दिखने के बाद इलाज संभव नहीं होता.

इंजेक्शन कहां लगना चाहिए?

यहीं पर सबसे ज़्यादा भ्रम होता है. बहुत से लोगों ने पहले सुना था कि रेबीज का इंजेक्शन कूल्हे (नितंब/कमर के नीचे) पर लगता है. लेकिन डॉ. शिवरंजनी के मुताबिक यह आज के समय में गलत तरीका है.

कूल्हे पर रेबीज वैक्सीन क्यों नहीं?

कूल्हे की मांसपेशियों में फैट ज़्यादा होता है.

वैक्सीन मांसपेशी तक सही तरह नहीं पहुंच पाती.

दवा का असर कम या बिल्कुल नहीं होता.

वैक्सीन वेस्ट हो सकती है.

फिर से पूरी डोज़ लगवानी पड़ सकती है.

यानी अगर रेबीज वैक्सीन कमर के नीचे दी गई, तो आपकी सुरक्षा अधूरी रह सकती है.

सही जगह कौन-सी है?

रेबीज वैक्सीन हमेशा हाथ की बाजू (कंधे के पास डेल्टॉइड मसल) में ही दी जानी चाहिए.

बच्चों और बड़ों दोनों में.

उम्र के हिसाब से डोज़ तय होती है.

हाथ की बाजू में देने से वैक्सीन सही तरीके से असर करती है.

हॉस्पिटल में गलती हो जाए तो?

कभी-कभी हॉस्पिटल या क्लिनिक में भी नर्स या स्टाफ आदतन कूल्हे पर इंजेक्शन लगा देते हैं. ऐसे में मरीज को चुप नहीं रहना चाहिए. आपका हक है पूछना कि रेबीज वैक्सीन हाथ पर ही दी जाए.

रेबीज से बचाव में लापरवाही की कोई जगह नहीं है. जानवर के काटने या खरोंचने पर तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं, डॉक्टर को दिखाएं, रेबीज वैक्सीन सही समय पर और सही जगह (हाथ की बाजू) में लगवाएं.

याद रखिए, गलत जगह पर लगाया गया इंजेक्शन आपकी जान को खतरे में डाल सकता है. जानकारी रखें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)