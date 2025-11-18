विज्ञापन
Benefits Of Eating Kiwi Fruit At Night: अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आइए जानते हैं सोने से पहले कीवी खाने की आदत अपनाना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक.  

Shubh Ratri: रात में कीवी खा सकते हैं क्या? जानिए सेहत पर क्या पड़ता है असर
बेहतर नींद के लिए कीवी कब खाएं?

Benefits Of Eating Kiwi Fruit At Night: कीवी विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्वों से भरपूर है जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में मदद कर सकती है. कई लोग इसे सुबह के समय खाते हैं तो कई शाम में सलाद के रूप में, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसे सोने से पहले खाया जा सकता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आइए जानते हैं सोने से पहले कीवी खाने की आदत अपनाना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक.  

कीवी फल रात में खा सकते हैं क्या?

नींद: कीवी में सेरोटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो नींद को कंट्रोल करने वाले हार्मोन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. रोजाना कीवी खाने से नींद जल्दी और गहरी आ सकती है. नियमित रूप से इसका सेवन करने से नींद न आने की समस्या से राहत पाई जा सकती है. 

पाचन: कीवी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. रात में कीवी खाने से भोजन जल्दी पच सकता है और कब्ज और अपच की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए कीवी खाना फायदेमंद माना जा सकता है.  

इम्यूनिटी: कीवी विटामिन सी से भरपूर होती है. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है और बदलते मौसम में होने वाली दिक्कतें जैसे सर्दी, खांसी या वायरल संक्रमण से बचा सकती है. रात में कीवी खाने से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है. 

स्ट्रेस: कीवी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस और चिंता को कम करके दिमाग को शांत रखने में मदद कर सकते हैं. अच्छी  नींद लेने के लिए स्ट्रेस फ्री होकर सोना बेहद जरूरी है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

