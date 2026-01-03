मूंगफली के छिलकों को फेंकिए मत, इस तरह करें फटी एड़ियों के लिए इस्तेमाल, मुलायम हो जाएगी त्वचा

Cracked Heels Home Remedies: सर्दियों में धूप में बैठकर मूंगफली खाना लोगों को बहुत पसंद होता है. यह खाने में तो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होती हैं. अधिकतर लोग मूंगफली खा लेते हैं और उसके छिलके कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कचड़े में फेंके जाने वाले ये छिलके, आपकी फटी एड़ियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं. जानकारी के लिए आपको बता दें कि, मूंगफली के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं, जो स्किन को रिपेयर करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं फटी एड़ियों को मलुायम बनाने के लिए आप मूंगफली के छिलको को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

मूंगफली के छिलकों से बनाएं फुट मास्क (Peanut Shell Footmask)

जरूरी सामग्री

धोकर सुखाए हुए मूंगफली के छिलके

शहद

नारियल तेल

कच्चा दूध

इस फुट मास्क को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप धोकर सुखाए हुए मूंगफली के छिलकों को मिक्सी में पीस लें और एक पाउडर तैयार कर लें. इसके बाद एक कटोरी में 2 चम्मच मूंगफली के छिलकों का पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच नारियल तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. इसके बाद अब पेस्ट में जरूरत अनुसार कच्चा दूध मिलाएं और एक पेस्ट तैयार कर लें. आपका फुट मास्क बनकर तैयार हो जाएगा.

इसके लिए पहले आप अपने पैरों को 5 से 7 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगोकर रखें. इसके बाद तैयार किए गए फुट मास्क को एड़ियों पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. अब इस पेस्ट को कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से धो लें. इसके बाद एड़ियों पर वैसलीन या कोई मॉइस्चराइजर लगाएं और मौजे पहन लें.

यह नेचुरल फुट मास्क नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है और स्किन की डेड सेल्स को हटा देता है. साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्किन को रिपेयर कर सॉफ्ट और शाइनी बना देते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.