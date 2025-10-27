पुरुषों में विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हैं?

What Are The Symptoms Of Vitamin D Deficiency In Men: कम धूप लेने के कारण आज के समय में लोग विटामिन डी की कमी का शिकार बन रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शरीर में विटामिन डी की कमी कई समस्याओं जैसे हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यूनिटी पर प्रभाव डाल सकती है .इसकी कमी सिर्फ बुज़ुर्गों में ही नहीं, बल्कि पुरुषों में भी तेजी से देखने को मिल रही है. पुरुषों में विटामिन डी की कमी कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का कारण बन सकती है. ऐसे में समय रहते इस समस्या का समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है. इसलिए आज हम इस स्टोरी में आपको पुरुषों में विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं? इसके बारे में बताने वाले हैं.

विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं?

थका हुआ महसूस करना: अगर आपको बिना ज्यादा काम किए बिना थका हुआ महसूस होता है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है. विटामिन डी शरीर में ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है. ऐसे में इसकी कमी थकान का कारण बन सकता है.

कमजोर हड्डियां: विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है. ऐसे में शरीर में इस विटामिन की कमी कमजोर हड्डियों का कारण बन सकती है, जो पीठ, घुटनों और कमर में दर्द की वजह बन सकती है.

बालों का झड़ना: पुरुषों में बाल झड़ने की एक छिपी हुई वजह शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है. यह विटामिन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और नए बालों के विकास में मदद करता है. ऐसे में अगर आप बालों के टूटने से परेशान हैं तो हो सकता है शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण हो रहा हो.

मूड खराब रहना: विटामिन डी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकती है, जिससे मूड खराब रहना, उदासी महसूस होना या डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

