प्रेगनेंसी में पेट पर होनेवाली खुजली को न करें नजरअंदाज, Bile Acid की हो सकती है समस्या

Bile Acid का स्तर बढ़ने पर गर्भ में पल रहे बच्चे को त्वचा में irritation महसूस होती है. ऐसे में उसके पेट में ही पॉटी करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है. यानी Bile Acid का स्तर बढ़ने का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है.

प्रेगनेंसी में पेट पर होनेवाली खुजली को न करें नजरअंदाज, Bile Acid की हो सकती है समस्या
डॉक्टरों के अनुसार Bile Acid होने पर तले हुए खाने से परहेज करना चाहिए.

Bile Acid In Pregnancy:  प्रेगनेंसी के दौरान अगर Bile Acid का स्तर बढ़ जाता है, तो ये गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. जो भी महिलाएं मां बनने वाली हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि उनका Bile Acid कंट्रोल में रहे. डॉक्टरों के अनुसार जब Bile Acid का स्तर 40 को पार कर जाता है तो इसका बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है. यहां तक की इसका लेवल 100 पर पहुंचने पर मृत जन्म का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए प्रेगनेंसी में आप Bile Acid का टेस्ट जरूर करवाएं. 

कब करवाना चाहिए Bile Acid का टेस्ट

Bile Acid की समस्या होने पर पेट में खुलजी होने लग जाती है. इसलिए जब आपको खुलजी होने लगे तो समझ लें कि Bile Acid का स्तर बढ़ने लगा है. Bile Acid की सही रेंज (Pregnancy Mein Bile Acid Kitna Hona Chahiye) 0 से 10 मानी जाती है. जब ये 10 से पार चले जाती है तो दवाई की मदद से इसे कंट्रोल में रखा जाता है. हालांकि दवाई के अलावा आपकी डाइट भी इसे कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए आप अपनी डाइट का ख्याल रखें. 

प्रेगनेंसी में Bile Acid को कैसे कम करें (Pregnancy Me Bile Acid Ko Kam Kaise Kare)

डॉक्टरों के अनुसार Bile Acid होने पर तले हुए खाने से परहेज करना चाहिए. केवल घर में बना खाना खाना चाहिए और हो सके तो सब्जी और दाल को एक चम्मच घी में ही बनाए. इस दौरान चटपटा खाना खाने से भी बचना चाहिए.  पराठे, छोले भटूरे,  टिक्की जैसे चीजें तो आप भूलकर भी न खाएं.

प्रेगनेंसी में Bile Acid अधिक होने पर क्या होता है

Bile Acid अधिक होने पर बच्चे का जन्म जल्द करवा पड़ जाता है. Bile Acid का स्तर बढ़ने पर गर्भ में पल रहे बच्चे को त्वचा में irritation महसूस होती है. ऐसे में उसके पेट में ही पॉटी करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है. यानी Bile Acid का स्तर बढ़ने का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है.

