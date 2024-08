आलू के छिलकों को इस तरीके से लगाने पर चेहरे पर आएगा निखार, चमक देख खुद की आंखों पर नहीं होगा यकीन

How To Use Potato Peel For Face: आलू का इस्तेमाल आमतौर पर खाने में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छिलके भी आपके चेहरे के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं? आलू के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो त्वचा को निखारने और उसे हेल्दी रखने में मदद करते हैं. अगर आप आलू के छिलकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो यह आपकी त्वचा के लिए वरदान साबित हो सकता है. आइए जानते हैं आलू के छिलकों को किस चीज के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए.

चेहरा चमकाने के लिए आलू के छिलके के फायदे | Benefits of Potato Peel For Glowing Face

1. आलू के छिलके और शहद

शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है. आलू के छिलकों को पीसकर उसमें शहद मिलाएं और इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 15-20 मिनट बाद चेहरा धो लें. इससे त्वचा में निखार आएगा और दाग-धब्बे कम होंगे.

2. आलू के छिलके और दही

दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है. आलू के छिलकों को दही के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट तक इसे रहने दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें. यह पेस्ट त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और उसे चमकदार बनाता है.

3. आलू के छिलके और हल्दी

हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं. आलू के छिलकों को हल्दी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं. 10-15 मिनट बाद चेहरा धो लें. इससे त्वचा में निखार आएगा और पिम्पल्स की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

4. आलू के छिलके और गुलाब जल

गुलाब जल त्वचा को ताजगी प्रदान करता है और उसे हाइड्रेट रखता है. आलू के छिलकों को गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं. इसे 15 मिनट तक चेहरे पर रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें. इससे आपकी त्वचा में निखार आएगा और त्वचा में ठंडक महसूस होगी.

5. आलू के छिलके और नींबू का रस

नींबू का रस त्वचा को ब्लीच करने में मदद करता है और उसे उज्जवल बनाता है. आलू के छिलकों को पीसकर उसमें नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. 10-15 मिनट बाद चेहरा धो लें. इससे त्वचा की टोन में सुधार आएगा और डार्क स्पॉट्स कम होंगे.

