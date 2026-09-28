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PM मोदी ने बताया क्यों आंवला है सेहत का खजाना, रोज खाने से मिलते हैं ये गजब फायदे

मन की बात में पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ के आंवले की तारीफ की। जानिए आंवला क्यों है सुपरफूड, इसके सेहत के लिए फायदे और रोज खाने का सही तरीका.

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PM मोदी ने बताया क्यों आंवला है सेहत का खजाना, रोज खाने से मिलते हैं ये गजब फायदे
आंवला क्यों है सुपरफूड?
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पीएम मोदी के 'मन की बात' के 138वें एपिसोड में प्रतापगढ़ के आंवले की खूब चर्चा हुई. पीएम मोदी ने कहा कि आंवला तो हम सबके घरों में होता ही है. कोई इसका अचार खाता है, तो किसी को इसका मुरब्बा पसंद है. सर्दी आते ही हर घर में आंवले का जूस और च्यवनप्राश आ जाता है. दादी-नानी तो सालों से इसके फायदे गिनाती आई हैं, लेकिन अब यही आम सा दिखने वाला आंवला प्रतापगढ़ के लोगों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन गया है. इसलिए आंवला वाकई "मजेदार भी, हेल्दी भी" है.

आंवले को अंग्रेजी में इंडियन गूजबेरी कहा जाता है. यह गुणों का ऐसा भंडार है जो आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर जगह सुपरफूड माना गया है. संतरे से लगभग 20 गुना ज्यादा विटामिन सी देने वाला यह छोटा सा फल हमारी सेहत के लिए वरदान है. आइए बहुत आसान भाषा में जानते हैं कि आंवला हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और इसे रोज कैसे खाएं.

देखें वीडियो...

आंवला खाने के क्या फायदे हैं?

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए: आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स कूट-कूट कर भरे होते हैं. यह हमारे शरीर को सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से लड़ने की पूरी ताकत देते हैं.

पाचन तंत्र दुरुस्त रखे: इसमें मौजूद फाइबर पेट की हर समस्या जैसे कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर भगाता है. यह पेट को अंदर से ठंडक देता है.

त्वचा और बालों के लिए जादू: अगर आपको चमकती हुई त्वचा और मजबूत काले बाल चाहिए, तो आंवला बेस्ट है. यह बालों को झड़ने और समय से पहले सफेद होने से रोकता है.

शुगर और दिल का ख्याल: यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है साथ ही, यह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाकर दिल की सेहत सुधारता है.

खून की कमी दूर करे: अगर आप आयरन से भरपूर चीजें खाते हैं, तो साथ में आंवला खाने से शरीर में आयरन बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है.

डेली रूटीन में आंवला शामिल करने के आसान तरीके:

  • कच्चा या शॉट बनाकर: आप सुबह-सुबह ताजा आंवले का जूस गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं. अगर कच्चा खाना पसंद है, तो थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर छिड़ककर खा लें.
  • स्वादिष्ट चटनी: धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक के साथ आंवले को पीसकर बेहतरीन चटनी बना लें, इसे दाल-चावल या पराठों के साथ मजे से खाएं.
  • आंवला पाउडर: एक चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी या दही के साथ लेना रात में बहुत फायदेमंद होता है.
  • दाल या चावल में छिपाकर: आप कद्दूकस किया हुआ आंवला उबलती हुई दाल या पके हुए चावल में मिला सकते हैं, जिससे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और पोषण मिल जाएगा.
  • मुरब्बा और कैंडीज: बच्चों के लिए आंवले की मीठी कैंडी या शहद वाला मुरब्बा दिन में एक बार खाना बहुत अच्छा रहता है.

हर चीज की तरह अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती. इसलिए रोजाना सिर्फ 1 ताजा आंवला या 1 चम्मच पाउडर ही काफी है. बहुत ज्यादा खाने से पेट में जलन हो सकती है. 

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