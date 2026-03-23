पाथरचट्टा (Patharchatta) के फायदे: पथरी की समस्या में मददगार मानी जाती है यह जड़ी-बूटी, जानें कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल?

Pattharchatta Ke Fayde: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं जो छोटी-छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बीमारियों तक में उपयोगी मानी जाती हैं. इन्हीं में से एक है पाथरचट्टा (Patharchatta). यह एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी पत्तियां मोटी और रसदार होती हैं. कई घरों में इसे गमले में भी उगाया जाता है. आयुर्वेद (Ayurveda) में पाथरचट्टा (Miracle Leaf Or Life Plant) को खासतौर पर पथरी की समस्या के लिए उपयोगी माना जाता है. यही वजह है कि इसका नाम भी पाथरचट्टा पड़ा है.

पाथरचट्टा से शरीर को मिलते हैं ये सब फायदे- (Benefits Of Patharchatta)

पथरी में फायदेमंद

पाथरचट्टा को किडनी स्टोन (Kidney Stones) यानी पथरी की समस्या में मददगार माना जाता है. कुछ लोग इसकी पत्तियों का रस पीते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह पथरी को धीरे-धीरे बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

पेशाब से जुड़ी समस्याओं में सहायक

यह जड़ी-बूटी पेशाब (Urine) से जुड़ी समस्याओं में भी उपयोगी मानी जाती है. यह शरीर से अतिरिक्त पानी और विषैले तत्व (Toxins) बाहर निकालने में मदद कर सकती है.

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घाव भरने में मदद

पाथरचट्टा की पत्तियों का इस्तेमाल घाव या चोट (Wound) पर भी किया जाता है. इसकी पत्तियों का रस लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिल सकती है.

पाचन के लिए भी अच्छा

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पाथरचट्टा पाचन तंत्र (Digestive System) के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. यह पेट से जुड़ी कुछ परेशानियों को कम करने में मदद कर सकता है.

कैसे किया जाता है इस्तेमाल? (How To Use Patharchatta)

पाथरचट्टा का उपयोग इसकी ताजी पत्तियों के रूप में किया जाता है. लोग इसकी पत्तियों का रस निकालकर पीते हैं. कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है.

हालांकि किसी भी जड़ी-बूटी का सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है. सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही इसके फायदे मिल सकते हैं.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)