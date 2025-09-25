ज्यादा देर बैठने से बढ़ता है पेट, इसे कंट्रोल करने के जानिए 8 आसान तरीके

Pait kyun niklata hai : आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बैठने का काम ज्यादा हो गया है. ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, घर आकर टीवी देखते हुए भी बैठे रहते हैं, यहां तक कि फोन चलाते वक्त भी ज्यादा देर बैठे या लेटे रहते हैं. क्या आपने कभी सोचा है 'बैठने' की इस आदत का आपके पेट पर क्या असर पड़ता है?

बता दें कि ज्यादा देर तक बैठे रहना आपके पेट के मोटापे को बढ़ाने का एक बड़ा कारण हो सकता है. ऐसे में हम आपको यहां पर कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने पेट को अंदर कर सकते हैं.

कैसे करें पेट अंदर

कोशिश करें कि हर 30-60 मिनट में अपनी सीट से उठें. दो मिनट के लिए ही सही, थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें या पानी पीने जाएं. इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट होगा. अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे पैरों को ऊपर-नीचे करें, कंधों को घुमाएं या पेट को अंदर-बाहर करें. ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज भी काफी मददगार होती हैं. वहीं, ऑफिस में लिफ्ट या एस्केलेटर की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. यह एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है जो पेट की चर्बी कम करने में मदद करती है. पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और मेटाबॉलिज्म भी ठीक से काम करता है. खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पीने से आप ओवरईटिंग से बच सकते हैं. जंक फूड, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं. अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें. इससे आपका पेट हेल्दी रहेगा. हर रात 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है. नींद की कमी से भी हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिससे पेट की चर्बी बढ़ सकती है. इसके अलावा तनाव जितना हो कम लें. घर के काम जैसे साफ-सफाई, बागवानी में एक्टिवली हिस्सा लीजिए. ये भी एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, जो आपको फिट रखने में मदद करेगी. सबसे जरूरी अगर आपका पूरा हफ्ता बैठने में निकल जाता है, तो वीकेंड पर वॉक पर जाएं, साइकिल चलाएं, या कोई स्पोर्ट खेलें.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)