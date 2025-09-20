विज्ञापन
टेंशन, अनिद्रा को कहें बाय-बाय, रोज रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर बस रगड़ लें ये तेल

Pairon Mein Tel Lagane Ke Fayde: पैरों के तलवों पर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं. सर्दी के दौरान नारियल के तेल से पैरों की मसाज करने से शरीर को आराम पहुंचता है और त्वचा भी सही बनीं रहती है.

टेंशन, अनिद्रा को कहें बाय-बाय, रोज रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर बस रगड़ लें ये तेल
Pairon Mein Tel Lagane Ke Fayde: सरसों के तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है.

Pairon Mein Tel Lagane Ke Fayde: आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में टेंशन और नींद न आने की समस्या आम बात हो गई है. अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है और शरीर को कई तरह से रोग लगने का खतरा पैदा हो जाता है. इसलिए इस समस्या को आप अनदेखा न करें. हम आपको कुछ ऐसे तेलों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन्हें रात को सोने से पहले अगर अच्छे से पैरों के तलवों पर रगड़ लिया जाए तो नींद अच्छी आती है. साथ ही दिमाग को भी आराम मिलता है, जिससे टेंशन दूर हो जाती है. तो आइए जानते हैं इन जादुई तेल के बारे में.

पैरों के तलवों में तेल लगाने के फायदे (Pairon Mein Tel Lagane Ke Fayde)

सरसों का तेल: पैरों के तलवों पर अगर सरसों के तेल से मालिश की जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है. पाचन प्रकिया भी सही से काम करती है. रात को नींद नहीं आने की समस्या भी दूर हो जाती है. थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म कर लें और हल्कों हाथों से कम से कम 15 मिनट का मसाज करें. आपको नींद अच्छे से आ जाएगी.

नारियल का तेल: पैरों के तलवों पर आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं. सर्दी के दौरान नारियल के तेल से पैरों की मसाज करने से शरीर को आराम पहुंचता है और त्वचा भी सही बनीं रहती है. इतना ही नहीं रात को नींद भी अच्छे से आती है. सोने से पहले थोड़ा से नारियल का तेल गर्म करें, चाहें तो इसमें थोड़े से गुलाब के पत्ते भी डाल सकते हैं. इससे खुशूब अच्छी आती है और दिमाग एकदम रिलेक्स हो जाता है. नारियल तेल के अलावा आप घी से भी पैरों की मसाज कर सकते हैं.

इसके अलावा आप चाहें तो गर्म पानी में भी कुछ देर पैर रख सकते हैं. गर्म पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर पैर पानी में रखें. इससे पूरे शरीर को आराम मिलेगा और अनिद्रा की समस्या से भी आरम मिलेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

