वजन घटाने वाली दवा GLP-1 चमत्कारी इलाज या जोखिम भरा शॉर्टकट? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

GLP-1 Weight Loss Drug: क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या यह सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह दवा क्या है, कैसे काम करती है और एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं.

GLP-1 Weight Loss Drug: आजकल सोशल मीडिया पर वजन घटाने की एक दवा की खूब चर्चा हो रही है GLP-1. कई लोग इसे वजन घटाने का जादुई इलाज मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक खतरनाक शॉर्टकट बता रहे हैं. खासकर सेलेब्रिटीज और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस दवा का नाम लेते दिख रहे हैं. लेकिन, क्या वाकई GLP-1 दवा से वजन कम करना सुरक्षित है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या यह सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह दवा क्या है, कैसे काम करती है और एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं.

GLP-1 क्या है?

GLP-1 का पूरा नाम है Glucagon-Like Peptide-1. यह एक प्राकृतिक हार्मोन है जो हमारे शरीर में भोजन के बाद बनता है. इसका काम होता है:

  • दिमाग को यह संकेत देना कि पेट भर गया है.
  • अग्नाशय से इंसुलिन रिलीज करवाना.
  • ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना.

जब इस हार्मोन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो व्यक्ति को भूख कम लगती है और पेट जल्दी भर जाता है. इसी सिद्धांत पर आधारित हैं GLP-1 दवाएं जैसे Ozempic (Semaglutide) और Liraglutide, जो पहले डायबिटीज के इलाज के लिए बनाई गई थीं, लेकिन अब वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं.

वजन घटाने में कितनी असरदार है?

कई रिसर्च में पाया गया है कि GLP-1 दवाएं लेने से लोगों का वजन 10–15 प्रतिशत तक कम हुआ है. ये दवाएं भूख को कम करती हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती हैं. यही वजह है कि इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. भारत में भी इन दवाओं की मांग बढ़ रही है, खासकर उन लोगों में जो बिना डाइट और एक्सरसाइज के वजन घटाना चाहते हैं.

क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स?

  • मतली और उल्टी
  • कब्ज या दस्त
  • सिरदर्द
  • हार्मोनल असंतुलन
  • लंबे समय तक इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म पर असर

डॉक्टरों का कहना है कि बिना मेडिकल सलाह के इन दवाओं का सेवन करना खतरनाक हो सकता है. खासकर वे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है, अगर सिर्फ वजन घटाने के लिए ये दवाएं लेते हैं तो उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

अमेरिका के Department of Veterans Affairs की स्टडी नेचर मेडिसिन में नामक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है. इसमें 25 लाख मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच की गई और पाया गया कि GLP-1 दवाएं न सिर्फ वजन घटाने बल्कि 175 से ज्याद स्वास्थ्य समस्याओं में मददगार हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग और मानसिक तनाव.

GLP-1 दवाएं वजन घटाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन्हें चमत्कारी इलाज समझना गलत होगा. ये एक मेडिकल टूल हैं, न कि शॉर्टकट. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें और अपनी लाइफटाइल में सुधार करें. याद रखें, सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

