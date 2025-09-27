Daughter's Day 2025 : डॉटर्स डे पर बेटियों को जरूर सिखाएं ये 5 बड़ी बातें, हमेशा रहेंगी Confident और खुश

Daughter's day 2025 : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, जितना देना चाहिए. लड़कियों के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें कई हार्मोनल बदलावों और सोशल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है. इसलिए, इस डॉटर्स डे पर, आइए हम सब मिलकर अपनी बेटियों को कुछ ऐसी जरूरी बातें सिखाएं, जो उन्हें जिंदगी भर हेल्दी, कॉफिडेंट और खुश रहने में मदद करेंगी. तो चलिए जानते हैं...

आपकी बेटी क्या खा रही है, ये उसकी पूरी सेहत पर असर डालता है. आजकल के बच्चे जंक फूड के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. उन्हें बताएं कि पिज्जा, बर्गर और चिप्स कभी-कभी ठीक हैं, लेकिन रोज-रोज खाने से शरीर कमजोर होता है. उन्हें समझाएं कि ढेर सारे फल और सब्जियां खाएं क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो बीमारियों से बचाते हैं.

आजकल बच्चे स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठे रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. ऐसे में बेटियों को समझाएं कि खेलना-कूदना कितना जरूरी है. इससे शरीर मजबूत बनता है, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं और मूड भी अच्छा रहता है.

उन्हें साइकिल चलाने, रस्सी कूदने, दौड़ने या आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें. इसके अलावा डांस करें यह एक मजेदार एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को फिट रखती है.

छोटी उम्र से ही बेटियों को साफ-सफाई की अहमियत समझाना बहुत जरूरी है. पर्सनल हाइजीन उन्हें कई बीमारियों से बचाती है. इसलिए उन्हें रोजाना नहाना, दांतों की सफाई, हाथ धोने की आदेतें अपनाने के लिए कहें. वहीं, जब वे बड़ी हों, तो पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई के बारे में सही जानकारी दें और पैड बदलने व हाइजीन मेंटेन करने के तरीके बताएं.

मेंटल हेल्थ का ध्यान

जिस तरह शरीर को फिट रखना जरूरी है, उसी तरह दिमाग को भी शांत और खुश रखना बहुत अहम है. ऐसे में उन्हें समझाएं कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहिए. बल्कि अपनी प्रॉब्लम, डर या खुशी पैरेंट्स या किसी भरोसेमंद इंसान के साथ शेयर करें. इससे मन हल्का होता है.

उन्हें अपनी बॉडी को समझना और उसका सम्मान करना सिखाएं. उन्हें बताएं कि हर लड़की अलग और खूबसूरत होती है. उन्हें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए. इसके अलावा अगर कोई उन्हें असहज महसूस कराता है, तो उन्हें 'ना' कहना सिखाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)