विज्ञापन

क्यों हर लड़की के लिए Teenage में ये Self-Care आदतें जरूरी हैं?

Teenage लड़कियों के लिए self-care habits सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, इमोशनल बैलेंस और इंपॉवरमेंट के लिए भी जरूरी हैं. सही रूटीन अपनाकर हर लड़की अपनी teenage years को पॉजिटिव और स्ट्रांग बना सकती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
क्यों हर लड़की के लिए Teenage में ये Self-Care आदतें जरूरी हैं?
Teenage लड़कियों के लिए 7 जरूरी Self-Care Habits, जो बनाएं उन्हें confident और healthy

Teenage Lifestyle Tips: Teenage वो उम्र है जब लड़कियों का शरीर और मन दोनों बदल रहे होते हैं. इस फेस में सेल्फ केयर सिर्फ स्किन डीप नहीं, बल्कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेल विंग के लिए भी जरूरी है. सही हैबिट्स अपनाने से न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि स्ट्रेस और हेल्थ इश्यू भी कम होते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Healthy Diet अपनाना

किशोरावस्था में शरीर का विकास और हार्मोन्स में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आहार में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और ताजे फल-सब्जियां शामिल करना बेहद जरूरी है. जंक फूड से ऐंठन और थकान कम होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

नियमित नींद की दिनचर्या (Regular Sleep Routine)

नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि त्वचा, दिमाग और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी जरूरी है. किशोर लड़कियों को 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए.

Skincare और Hygiene

  • डेली त्वचा की देखभाल.
  • सौम्य क्लीन्ज़र और मॉइस्चराइज़र की दिनचर्या. 
  • पैड, टैम्पोन या मासिक धर्म कप का उचित स्वच्छता और आराम के लिए उपयोग आवश्यक है.
Latest and Breaking News on NDTV

शारीरिक गतिविधि (Physical Activity)

योग, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग या हल्का व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है और मूड स्विंग को नियंत्रित करने में मदद करता है.

इमोशनल केयर (Emotional Care)

टीनएज में मूड स्विंग और तनाव सामान्य है. जर्नलिंग, मेडिटेशन या करीबी दोस्तों से बात करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया बैलेंस (Social Media Balance)

अत्यधिक स्क्रॉलिंग से तनाव और comparison mindset बढ़ता है. डेली सोशल मीडिया यूज को सीमित करना और positive content देखना जरूरी है.

Personal Boundaries और Self-Respect

अपनी पसंद, नापसंद और कम्फर्ट जोन को चिन्हित करें, 'नहीं' कहना किशोर लड़कियों के लिए सशक्तिकरण का पहला कदम है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teenage Girls Self-care, Self-care Habits For Girls, Teenage Lifestyle Tips, Girls Hygiene Routine, Mental Health Tips Teenage Girls
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com