Daughters Day 2025: बेटियां क्यों होती हैं पापा की लाडली, इस वजह से बेटे से भी ज्यादा मिलता है प्यार

National Daughters Day 2025: पिता और बेटी का रिश्ता काफी खास होता है, पिता के लिए उसकी बेटी जान से ज्यादा प्यारी होती है, वहीं बेटियां भी अपने पिता पर जान छिड़कती हैं.

बेहद खास है बेटी और पिता का रिश्ता

National Daughters Day 2025: जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके पिता को होती है. एक पिता अपनी बेटी में अपनी पत्नी या फिर अपनी मां की झलक देखता है और उसे खूब प्यार करता है. पहले से बेटा होने के बावजूद बेटी पिता के ज्यादा करीब होती है, इसीलिए बेटे मां के करीब रहते हैं. भारत में हर साल सितंबर के आखिरी संडे को डॉटर्स डे मनाया जाता है, जिसमें बेटियों का परिवार के लिए खास लगाव और उनके संघर्ष के बारे में भी बात होती है. आज हम आपको बता रहे हैं कि पिता का बेटियों के साथ हमेशा खास जुड़ाव क्यों रहता है और उसे परिवार में सबसे ज्यादा प्यार क्यों दिया जाता है. 

बेहद खास है पिता-बेटी का रिश्ता

घर पर बेटी होना लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है. पिता का बेटी के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक काफी अहम रोल रहता है, बेटी की हर इच्छा पर पिता की जान तक हाजिर होती है. बेटी पर किसी भी तरह की आंच आने से पहले पिता उसे झेलता है. वहीं बेटियां भी अपने पिता पर जान छिड़कती हैं. पिछले सैकड़ों सालों से ये रिश्ता ऐसे ही चला आ रहा है. 

क्यों बेटियों को ज्यादा प्यार करते हैं पिता

पिता अपनी बेटी को ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, इसे लेकर एमरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की थी. जिसमें पता चला था कि लड़कियों के मामले में पिता अपनी भावनाएं ज्यादा उजागर करते हैं, यही लड़कों के मामले में उल्टा होता है. अगर लड़की रो रही है तो पिता उसे चुप कराने जल्दी जाता है, उसे तकलीफ होते ही पिता की भावनाएं सामने आती हैं और वो रिएक्ट करता है. इसी तरह चीजें मांगने पर भी पिता का रिएक्शन आता है. स्टडी में ये भी बताया गया था कि बेटियों को खुश देखने पर पिता को अलग तरह का एहसास होता है. 

जुड़ता है खास कनेक्शन

इंसान का कनेक्शन अक्सर दूसरे लिंग के व्यक्ति के साथ ज्यादा बनता है. यही वजह है कि लड़कियों से खुद ही पिता का एक कनेक्शन बन जाता है. अपनी बच्ची की देखभाल करना और उसके लिए हमेशा खड़ा रहना पिता का फर्ज बन जाता है, वहीं लड़कों के मामले में भी ये होता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक कमी दिख सकती है. 

बेटियों के लिए हीरो होते हैं पिता

पिता के इस प्यार के बदले बेटियां भी उन पर खूब प्यार लुटाती हैं. धीरे-धीरे एक बेटी के लिए उसका पिता स्ट्रेंथ बन जाता है, उसे पता होता है कि जब भी उसे कोई परेशानी होगी तो वो संभाल लेंगे. बेटियों को सबसे ज्यादा सेफ पिता ही फील करवाते हैं, यही वजह है कि एक वक्त ऐसा आता है जब बेटी अपने पिता को ही अपना हीरो मानने लगती है. दोनों के बीच एक खास बॉन्ड बन जाता है और ये हमेशा रहता है.  

