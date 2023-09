नारियल का पानी ही नहीं इसका मांस खाना भी देता है गजब के फायदे, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए ये लाभ...

हालांकि, क्या आप जानते हैं कि नारियल का मांस भी नारियल के पानी की तरह पौष्टिक है? पोषण विशेषज्ञ नामी अग्रवाल, अपने हालिया इंस्टाग्राम रील में नारियल के मांस के लाभ बताती हैं. इसमें कई मिनरल होते हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं. अग्रवाल लिखते हैं, "नारियल की मलाई एक न्यूट्रिशन पावरहाउस है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है."

नारियल के पानी के शानदार लाभ | Great Benefits of Coconut Water

1. जरूरी मिनरल्स से भरपूर

नारियल की मलाई मैंगनीज, तांबा, सेलेनियम, फास्फोरस, पोटेशियम और आयरन जैसे जरूरी खनिजों का एक बेहतरीन स्रोत है. ये मिनरल न केवल जरूरी हैं, बल्कि ऑल ओवर हेल्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं.

2. लॉरिक एसिड और इम्यूनिटी बढ़ावा

नारियल के मांस में लॉरिक एसिड होता है. ये एक फैटी एसिड है जो इसके रोगाणुरोधी गुणों के लिए प्रसिद्ध है. लॉरिक एसिड आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे सकता है. इसके अलावा नारियल के मांस में फाइबर कंटेंट बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने, पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कब्ज को रोकने में योगदान देती है.

दही के साथ क्यों नहीं करना चाहिए इन 4 चीजों का सेवन? जान लीजिए आज से छोड़ देंगे खाना

3. वजन घटाने और हार्ट हेल्थ

नारियल के मांस में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जिनको वजन घटाने और हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है. इन हेल्दी फैट को आसानी से मेटाबॉलाइज किया जाता है और एनर्जी देता है.

4. बहुत सी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं

नारियल के मांस के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक रसोई में इसकी बहुमुखी प्रतिभा है. इसका रमणीय स्वाद इसे कई पाक अनुप्रयोगों के लिए एक पसंदीदा कॉम्पोनेंट बनाता है. चाहे आप मलाईदार नारियल करी का स्वाद ले रहे हों, फ्रेश स्मूदी में सम्मिश्रण कर रहे हों, या डेसर्ट खा रहे हों, अपनी डाइट में नारियल के मांस को शामिल करना अपने कई स्वास्थ्य लाभों का आनंद लेने का एक स्वादिष्ट तरीका है.

आंखों में ये बदलाव हो सकते हैं काला पीलिया के लक्षण, जानें क्‍या है ब्लैक जॉन्डिस, क्‍यों और किसे होता है, कारण और बचाव

नीचे नमामी अग्रवाल की रील पर एक नजर डालें:

तो अगली बार जब आप एक नारियल खरीदते हैं, तो ध्यान रखें कि ये सिर्फ पानी नहीं है जो आपके लिए अच्छा है; नारियल का मांस भी जरूरी है.

So next time you purchase a coconut, keep in mind that it's not just the water that's good for you; coconut meat is also important.

Disclaimer: This content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for a qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. NDTV does not claim responsibility for this information.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)