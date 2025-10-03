नॉर्मल डिलीवरी के टांकों में नहीं होगा दर्द, बस फॉलो कर लें ये टिप्स

Normal Delivery Stitches Healing Tips: नॉर्मल डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को वजाइना में लगे टांकों में दर्द की परेशानी रहती है. दवाई का असर खत्म होती ही इनमें दर्द होने लग जाता है. वजाइना में लगे टांकों की अगर सही से देखभाल नहीं की जाए तो ये आगे जाकर दिक्कत पैदा कर सकते हैं और इनका दर्द और बढ़ सकता है. वजाइना में लगे टांकों के दर्द को कैसे कम (Normal Delivery Ke Tanke Ka Dard Kaise Kam Kare) किया जाए आइए जानते हैं इसके बारे में.

नॉर्मल डिलीवरी के टांकों का दर्द कैसे कम करें (Normal Delivery Ke Tanke Ka Dard Kaise Kam Kare)

साफ-सफाई रखें

वजाइना में लगे टांकों की साफ-सफाई करना बेहद ही जरूरी होती है. अगर सही से इनकी देखभाल न की जाए तो ये पक सकते हैं. रोज आप टांकों को साफ और सूखा रखें. नियमित रूप से नहाएं और कपड़े से इन्हें साफ करते रहें.

आराम करें

शुरुआती दिनों में इन टांकों में बेहद ही दर्द होता है. ऐसे में जितना हो सके उतना आराम करें. ज्यादा देर तक न बैठें. बैठते समय इस बात का ध्यान रखें की टांगे ज्यादा ना खोलें, ऐसा करने से टांके फट सकते हैं.

धीरे-धीरे चलें

अगर किसी कारण से आपको चलना पड़ रहा है तो छोटे-छोटे कदम रखें. तेज चलने की गलती न करें. इसी तरह जब भी वॉशरूम में बैठें तो इस बात का ध्यान रखें की एकदम से न उठें और न ही तेजी से सीट पर बैठें

गुनगुने पानी से सिकाई करें

गुनगुने पानी में बैठने से टांकों को आराम मिलता और दर्द भी कम होता है. एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी भर दें और इसके अंदर आराम से बैठ जाएं, कम से कम 10 मिनट इस पानी से टांकों की सिकाई करें. इसके अलावा हॉट कंप्रेस या आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इनसे दर्द और सूजन कम हो सकती है.

दर्द निवारक दवाएं लें

डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवाएं लें. हालांकि अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से बचें. जितने दिन तक ये दवाई खाने की सलाह दी गई हो, उतने दिन ही इन्हें खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)