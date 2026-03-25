Naagkesar Ke Fayde : छोटी सी खुशबूदार जड़ी-बूटी, सेहत के लिए मानी जाती है बेहद फायदेमंद

Naagkesar Ke Fayde: आयुर्वेद (Ayurveda) में कई ऐसी जड़ी-बूटियों का जिक्र मिलता है जो कम मात्रा में इस्तेमाल होने के बावजूद शरीर पर अच्छा असर डालती हैं. ऐसी ही एक खास जड़ी-बूटी है नागकेसर (Naagkesar). यह एक फूल से मिलने वाला मसाला और औषधीय तत्व होता है, जिसे आयुर्वेद में लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है. नागकेसर अपनी हल्की खुशबू और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. इसे शरीर को संतुलित रखने और कई समस्याओं में राहत देने के लिए उपयोगी माना जाता है.

पाचन के लिए फायदेमंद

नागकेसर को पाचन तंत्र (Digestive System) के लिए अच्छा माना जाता है. यह पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने और पाचन (Digestion) को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

खून बहने की समस्या में सहायक

आयुर्वेद में नागकेसर का उपयोग खून (Blood) से जुड़ी समस्याओं में भी किया जाता है. माना जाता है कि यह ब्लीडिंग (Bleeding) को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है.

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त्वचा के लिए भी है उपयोगी

नागकेसर को त्वचा (Skin) के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. कुछ लोग इसका इस्तेमाल स्किन केयर (Skin Care) में करते हैं ताकि त्वचा स्वस्थ और साफ बनी रहे.

इम्यूनिटी बढ़ाने में करता है मदद

इस जड़ी-बूटी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता (Immunity) को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे किया जाता है इस्तेमाल?

नागकेसर का उपयोग पाउडर के रूप में किया जाता है. इसे शहद या दूध के साथ लिया जाता है. कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है.

हालांकि किसी भी जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है. सही मात्रा में उपयोग करने से ही इसके बेहतर फायदे मिल सकते हैं.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)