मिथ्स और फैक्ट्स: क्या शहद कभी खराब नहीं होता? जानिए 100 साल तक चलने के दावों के पीछे की सच्चाई

Honey Myths Facts: शहद का आयुर्वेद से लेकर हमारे खानपान में बहुत बड़ा योगदान है. शहद एक नेचुरल स्वीटनर है, जो कई कमाल के स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. शहद को हमारे घरों में सिर्फ मीठे के रूप में नहीं, बल्कि औषधि की तरह देखा जाता है. सर्दी-खांसी हो, गला खराब हो या इम्यूनिटी बढ़ानी हो शहद हर जगह इस्तेमाल होता है. अक्सर आपने बुजुर्गों या सोशल मीडिया पर यह दावा सुना होगा कि शहद कभी खराब नहीं होता, इसे 100 साल बाद भी खाया जा सकता है. लेकिन, क्या यह सच है या सिर्फ एक पॉपुलर मिथ (भ्रम)? आज हम यहां आसान भाषा में शहद से जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स को समझेंगे और जानेंगे कि 100 साल तक चलने वाले शहद के दावे के पीछे असल सच्चाई क्या है.

मिथ: शहद कभी खराब नहीं होता

यह सबसे आम धारणा है. लोग मानते हैं कि शहद को कितने भी साल रख लो, वह खराब नहीं होता और खाने लायक ही रहता है. इस मिथ की वजह कुछ ऐतिहासिक खोजें भी हैं. कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र की कब्रों से मिले शहद के बर्तन आज भी सुरक्षित थे.

लेकिन यहां बात को पूरा समझना जरूरी है:

फैक्ट क्या है?

शहद कभी खराब नहीं होता है, इसके पीछ की सच्चाई यह है कि अगर शहद को सही तरीके से स्टोर किया जाय तो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

वैज्ञानिक रूप से देखें तो शहद में कुछ खास गुण होते हैं:

पानी की मात्रा बहुत कम होती है.

इसमें प्राकृतिक शुगर बहुत ज्यादा होती है.

शहद का pH एसिडिट होता है.

इन कारणों से बैक्टीरिया और फंगस शहद में आसानी से पनप नहीं पाते. यही वजह है कि शुद्ध और कच्चा (raw) शहद अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए, तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है.

यानी यह कहना गलत नहीं कि शहद बहुत लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन कभी खराब नहीं होता कहना पूरी तरह सही भी नहीं है.

100 साल तक चलने वाले दावे की सच्चाई क्या है?

100 साल तक चलने के दावे में शर्तें जुड़ी होती हैं, शहद 100% शुद्ध हो, उसमें पानी या मिलावट न हो, वह हवा, नमी और धूप से दूर रखा गया हो, कंटेनर कांच का और पूरी तरह बंद हो.

अगर ये सारी शर्तें पूरी हों, तो शहद लंबे समय तक खाने लायक रह सकता है. लेकिन, आज के समय में बाजार में मिलने वाला ज्यादातर शहद प्रोसेस्ड या मिलावटी होता है, जो इतनी लंबी उम्र का नहीं होता.

शहद का जम जाना (क्रिस्टल बनना): खराब या नॉर्मल?

बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर शहद जम जाए या दानेदार हो जाए, तो वह खराब हो गया है. यह एक मिथ है. फैक्ट यह है कि शहद का जमना (crystallization) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. इसका मतलब शहद शुद्ध है, उसमें मिलावट कम है. ऐसा शहद हल्का गुनगुना करने पर फिर से तरल हो जाता है और खाने के लिए सुरक्षित रहता है.

कब शहद खराब हो सकता है? | When Can Honey Go Bad?

शहद इन हालात में खराब हो सकता है:

अगर उसमें पानी मिल जाए.

गीले चम्मच से बार-बार निकाला जाए.

ढक्कन खुला छोड़ दिया जाए.

उसमें फफूंदी या खट्टापन आ जाए

ऐसी स्थिति में शहद को नहीं खाना चाहिए.

शहद को सही तरीके से कैसे रखें? | How to Store Honey Properly?

हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें.

कांच के जार में रखें.

ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें.

फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं.

धूप और नमी से दूर रखें.

शहद को लेकर यह कहना कि वह कभी खराब नहीं होता पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन यह जरूर सच है कि शहद सही हालात में बेहद लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)