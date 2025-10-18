Mumbai Local Train Delivery: डॉक्टर ने बताया ट्रैवल के दौरान किन बातों का रखें ख्याल

Mumbai Train Delivery: 14 अक्टूबर की देर रात राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा वाक्या हुआ जिसने हर कोई को हैरान कर दिया. दरअसल इस रेलवे स्टेशन पर एक महिला की डिलीवरी की गई और ये कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड महिला की डिलीवरी थी. ये डिलीवरी लोकल ट्रेन में ही सफर करने वाले एक युवक ने कराई थी. रेलवे प्लेटफॉर्म को एक अस्थायी प्रसव कक्ष में बदल दिया गया था. प्लेटफॉर्म पर हुई इस डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

जिस युवक ने डिलीवरी कराई को पेशे से कैमरामैन है और उनका नाम विकास बेद्रे है. अंबिका नाम की एक महिला को लोकल ट्रेन में ही लेबर पेन शुरू हुआ. जिसके बाद वीडियो कॉल पर महिला की डिलीवरी कराई गई है. बता दें कि ये डिलीवरी डॉक्टर देविका देशमुख ने कराई थी. उन्होंने बताया कि जब मैने महिला की हालत देखी तो वो ऑलरेडी डिलीवरी प्रोग्रेस में थी. इसकी उसकी डिलीवरी कराना जरूरी थी. महिला और उसके आस-पास वाले लोगों की हिम्मत देखकर मैनें उनको पूरा प्रोसेस बताया और उन्होंने सही से किया.

इस तरह की सिचुऐशन में फंसने पर क्या करें

जब एक गर्भवती स्त्री थर्ड ट्रायमेस्टर में जाती है यानी छ महीने के बाद तो उनको एनरोल करना चाहिए हॉस्पिटल में क्योंकि छ महीने के बाद तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है. अभी हमें इस लेडी का हिस्ट्री मुझे पता नहीं थी हम और वो दर्दनाक हिस्ट्री थी मुझे बाद में पता चली. पर इन केसेस लाइक दैट तो 100% श्योर कि अगर प्रेशियस बेबी है आपको पता है या फिर कॉम्प्लिकेशंस है. कॉम्प्लिकेशंस ना हो फिर भी आपको नजदीक वाले अस्पताल में भर्ती करानी है और आपको आपका इमरजेंसी डॉक्टर का नंबर और आपको उनको देना है और उनका आपके पास होना ही चाहिए कि ताकि आप जहां भी हो आप ट्रेसेबल हो और आपको कोई मदद के लिए वहां पे हाजिर हो जाए.

प्रेगनेंसी में कर रही हैं ट्रैवल तो रखें इन बातों का ख्याल

ट्रैवल के दौरान थकान को दूर करने के लिए स्नैक्स साथ में रखें. इससे आप कमज़ोर महसूस नहीं करेंगी.

एक छोटा सा तकिया अपने साथ रखें. इससे आपको आराम से बैठने में दिक्कत नहीं होगी.

कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के ट्रैवल ना करें. अगर आपका डॉक्टर लंबे सफर के लिए हां करे तब भी घर से निकलें.

अगर आप गाड़ी में लंबा सफर तय कर रही हैं तो उन बीच में बार-बार रुकें. इसका फायदा आपके बच्चे को होगा, इससे उसका सर्कुलेशन बेहतर बना रहेगा.

सफर के दौरान सीट बेल्ट लगाना बेहद जरुरी है, इसीलिए आप बेल्ट को हिप्स की तरफ बांधे पेट पर नहीं. ऐसा करने से आप सुरक्षित रहेंगी और पेट पर दवाब महसूस नहीं होगा.

