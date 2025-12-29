इन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है Mounjaro दवा, जानें- क्या है साइड इफेक्ट्स

Mounjaro Injections Kise Nahi Lagana Chahiye: मोटापे को अगर सही समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको मोंजारो दवा (Mounjaro) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में तो मदद करती ही है साथ ही वजन घटाने में भी मददगार है. बता दें, इस बात का दावा अमेरिकन फार्मा कंपनी 'Eli Lilly' ने किया है. ऐसे में आइए जानते हैं इस दवा को लेने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कौन- कौन इस दवा को ले सकता है. इस बारे में विस्तार से एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब बता रहे हैं, जिन्होंने NDTV India से खास बातचीत की है.

जानें- क्या हो सकते हैं मोंजारो दवा (Mounjaro) के साइड इफेक्ट्स | Side Effects Of Mounjaro

सबसे पहले तो आपको बता दें, इस मोंजारो दवा को वैक्सीन के फॉर्मेट में लिया जाएगा. वहीं जब डॉक्टर से पूछा गया कि क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो उन्होंने बताया, देखिए इस दवा को लेने से पहले इसके डोज के बारे में पता होना चाहिए. शुरुआत में मोंजोरो दवा की 2.5 मिलीग्राम डोज हर हफ्ते एक बार ली जा सकती है. वहीं ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति एक हफ्ते में 15 मिलीग्राम डोज ले सकता है. उन्होंने कहा, अगर आप इसकी डोज एक दम से बढ़ा देंगे, तो आपको साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है. साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी आना, दस्त, भूख न लगना, कब्ज होना, इनडाइजेशन और पेट दर्द शामिल हैं.

कौन नहीं ले सकते हैं मोंजारो दवा? | Who Cannot Take Mounjaro?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया, जी हां ऐसे मरीज हैं, जो मोंजारो दवा को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. हालांकि ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है. ऐसे में जब इस दवा को कोई मरीज लेता है, तो पहले ही इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में उन्हें अवेयर किया जाता है. ऐसे में उन्हें खाने- पीने को लेकर सलाह दी जाती है, जैसे थोड़ा खाना चाहिए, एक समय में ज्यादा खाना न खाएं. इसी के साथ बताया जाता है कि कैसे आप साइड इफेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं.

इसी के साथ डॉक्टर ने आगे बताया, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड (MTC) एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें व्यक्ति थायराइड कैंसर से पीड़ित होता है, उस स्थिति में इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए. हालांकि यह कैंसर बहुत ही दुर्लभ है. इसी के साथ अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है, आप गर्भवती हैं या ब्रेस्टफीडिंग करवा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में मोंजारो का सेवन नहीं करना चाहिए.

