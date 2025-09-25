विज्ञापन
रोज सुबह करें ये 5 आसान काम, बाहर निकल आया पेट 1 महीने में हो सकता है अंदर

आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन में 5 जरूरी बदलाव करने हैं. इससे पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगेगी, और आप फिर से फिट और फाइन नजर आने लगेंगे.

सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें - 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं.

Belly fat reduce tips : आजकल ज्यादातर लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है - बढ़ता हुआ पेट. चाहे आप महिला हों या पुरुष, ये निकला हुआ पेट न सिर्फ लुक को खराब करता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता. लेकिन आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है. बल्कि अपनी मॉर्निंग रूटीन में 5 जरूरी बदलाव करने हैं. इससे पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगेगी, और आप फिर से फिट और फाइन नजर आने लगेंगे.

सुबह 5 कौन सा करें काम 

  1. सुबह उठते ही सबसे पहला काम 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं. इसमें आप आधा नींबू या थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं. ये शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है. जब पाचन सही रहता है, तो पेट की चर्बी कम होना आसान हो जाता है.
  2. गुनगुना पानी पीने के बाद सिर्फ 15-20 मिनट के लिए हल्की एक्सरसाइज, वॉक या कुछ स्ट्रेचिंग करें. आप योगा के कुछ आसान आसन जैसे भुजंगासन, पवनमुक्तासन या मंडूकासन भी कर सकते हैं. यह भी आपके पेट के अंदर करने में मदद करेगा.
  3. नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है और इसे कभी स्किप नहीं करना चाहिए. अपने नाश्ते में अंडे, पनीर, दही, दाल, स्प्राउट्स या ओट्स आदि का सेवन करें.
  4. पूरी नींद लेने से शरीर की रिकवरी होती है और हार्मोन बैलेंस रहते हैं, जो वजन कम करने और पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए 8 घंटे की नींद पूरी करना अच्छा माना जाता है.
  5. आजकल स्ट्रेस एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये पेट की चर्बी बढ़ाने में भी जिम्मेदार होता है. सुबह के कुछ मिनट शांत बैठकर मेडिटेशन करें या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें. यह भी आपके शरीर में जमा अतिरिक्त फैट को गलाने का काम करेगा.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

