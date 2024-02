सरसों के तेल में भून लें ये एक चीज, रात में सोने से पहले करें मालिश, सर्द रातें होंगी गर्म, मिटेगा दर्द का नामो-निशान

Mustard oil with Garlic: सरसों तेल (Sarso ka tel) से मालिश करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुण होते हैं. इस तेल से मालिश करने से शरीर को कई लाभ होते हैं, इसलिए तो दादी-नानी सरसों के तेल का इस्तेमाल मालिश (Tel Malish) के लिए करती थीं. सर्दियों में आमतौर पर जोड़ों में दर्द (Jodo me dard) और बदन में अकड़न रहती है. गर्म सरसों के तेल से मालिश (Massage Oil) करने पर दर्द और अकड़न की समस्या से निजात मिलता है. सर्दियों में सरसों के तेल और लहसुन की मालिश से और भी कई फायदे मिलते हैं. लहसुन से शरीर को गर्माहट मिलती है. लहसुन (Lahsun ke fayde) और सरसों तेल की मालिश से दर्द के साथ थकान भी दूर होता है. आइए जानते हैं कि सर्दियों में सरसों के तेल में लहसुन (Mustard oil and garlic benefits in hindi) को पका कर लगाने से आपको और कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं.

सरसों के तेल में लहसुन मिलाकर मालिश करने के फायदे (Benefits of massaging by mixing garlic in mustard oil)