सरसों के तेल में इस तरह लौंग मिलाकर लगाएं, शरीर की इन 6 बड़ी समस्याओं से जल्दी मिल सकता है छुटकारा

Benefits of Cloves With Mustard Oil: बहुत से घरों में सरसों का तेल खाने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है. ये आमतौर पर उपयोग होने वाला तेल है, जो न केवल स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए बल्कि सेहतमंद रहने के लिए भी जाना जाता है. इसके साथ ही लौंग का भी आयुर्वेद में बड़ा स्थान है और इसे कई रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है. लौंग के फायदे कमाल के हैं. जब सरसों के तेल में लौंग मिलाकर लगाया जाता है, तो इसके स्वास्थ्य लाभ और भी बढ़ जाते हैं. यह मिश्रण कई प्रकार के रोगों और शारीरिक समस्याओं से निजात दिलाने में मदद कर सकता है. यहां जानें कि सरसों के तेल में लौंग मिलाकर लगाने से कौन-कौन से रोग दूर हो सकते हैं और इसके क्या-क्या लाभ हैं.

सरसों के तेल में लौंग मिलाकर लगाने के लाभ | Benefits of Applying Mustard Oil Mixed With Cloves

1. जोड़ों का दर्द और सूजन

सरसों के तेल में लौंग मिलाकर लगाने से जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत मिलती है. लौंग में मौजूद यूजेनॉल तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही सरसों के तेल का गर्म प्रभाव ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे दर्द में भी राहत मिलती है.

2. दांत दर्द में आराम

लौंग का उपयोग दांत दर्द के उपचार के लिए लंबे समय से किया जा रहा है. सरसों के तेल में लौंग मिलाकर मसूड़ों पर लगाने से दांतों की समस्या में राहत मिलती है. यह मिश्रण दांतों के संक्रमण और सूजन को कम करता है और दर्द को भी कम करता है.

यह भी पढ़ें: अजवाइन की चाय पीने से दूर होंगी ये बीमारियां, इन 5 लोगों को जरूर पीनी चाहिए

3. सर्दी और खांसी में लाभकारी

सर्दी, खांसी और बंद नाक जैसी समस्याओं में सरसों के तेल में लौंग मिलाकर लगाने से बहुत फायदा होता है. इसके लिए इस मिश्रण को हल्का गर्म करके छाती और पीठ पर मालिश करें. यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है और बंद नाक खोलने में मदद करता है. साथ ही यह श्वसन तंत्र को भी आराम पहुंचाता है.

4. त्वचा संक्रमण से बचाव

लौंग में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो त्वचा के संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं. सरसों का तेल भी एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त होता है, जो त्वचा को साफ और हेल्दी बनाए रखता है. इस मिश्रण को त्वचा पर लगाने से खुजली, जलन और अन्य त्वचा रोगों से छुटकारा मिल सकता है.

5. माइग्रेन और सिर दर्द

सरसों के तेल में लौंग मिलाकर सिर की मालिश करने से माइग्रेन और सिरदर्द में राहत मिलती है. लौंग का सुगंधित तेल नसों को शांत करता है और तनाव को कम करता है, जबकि सरसों का तेल सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आराम दिलाता है.

यह भी पढ़ें: कब्ज ने हालत कर दी है खराब तो आज ही इन 5 चीजों को करें डाइट में शामिल, सुबह पेट से निकल जाएगी सारी गंदगी

6. बालों की समस्याएं

सरसों के तेल में लौंग मिलाकर बालों में लगाने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और डैंड्रफ जैसी समस्याएं दूर होती हैं. यह मिश्रण स्कैल्प को पोषण देता है और बालों के गिरने की समस्या को भी कम करता है.

सरसों के तेल और लौंग का मिश्रण कैसे बनाएं? | How To Make A Mixture of Mustard Oil And Cloves?

एक कटोरी में 2-3 चम्मच सरसों का तेल लें.

इसमें 4-5 लौंग को पीसकर मिलाएं या साबुत लौंग को तेल में डालकर हल्का गर्म करें.

इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर प्रभावित जगह पर मालिश करें.

सावधानियां

इस मिश्रण का उपयोग करने से पहले त्वचा पर छोटे भाग में पैच टेस्ट कर लें ताकि यह पता चल सके कि आपको किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है.

बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करें.

सरसों के तेल में लौंग मिलाकर लगाने से न केवल शारीरिक समस्याओं से राहत मिलती है, बल्कि यह घरेलू उपचार भी सुरक्षित और प्रभावी है. इसका नियमित उपयोग आपको कई प्रकार के रोगों से बचाए रख सकता है और जीवन को हेल्दी और खुशहाल बना सकता है.

क्या आईपिल लेने के बाद कोई महिला गर्भवती हो सकती है? यहां जानें गर्भन‍िरोधन के बेस्‍ट तरीके...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)