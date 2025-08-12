सूखे बालों को करना है हाइड्रेट तो दूध में मिलाकर लगा लें यह चीज, मुलायम होकर उंगलियों से फिसलने लगेंगी लटें

Hair Care: बालों का रूखापन कई कारणों से हो सकता है. रूखे बाल ना सिर्फ देखने में बुरे लगते हैं बल्कि इनसे बालों की सेहत भी बिगड़ती है, बाल डैमेज होते चले जाते हैं और फिर टूटने लगते हैं. ऐसे में इन रूखे-सूखे और ड्राई बालों (Dry Hair) को मुलायम बनाने की जरूरत होती है. ज्यादातर लड़कियों को लगता है कि सैलून से 1000-1200 का स्पा करवाने से या फिर इससे भी महंगे कोई ट्रीटमेंट लेने पर ही बालों को मुलायम और हाइड्रेटिंग बनाया जा सकता है. लेकिन, ऐसा नहीं है बल्कि घर की ही ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें सही तरह से बालों पर लगाया जाए तो बाल मुलायम हो जाते हैं. ऐसी ही एक फायदेमंद चीज है दूध. ज्यादातर दूध (Milk) को चेहरे पर लगाने के फायदे गिनाए जाते हैं लेकिन इसे बालों में लगाना भी बेहद फायदेमंद है. खासतौर से सही तरह से दूध बालों पर लगाया जाए तो महंगे ट्रीटमेंट्स से भी बेहतर असर दिखाता है. यहां जानिए दूध में क्या डालकर बालों पर लगाएं जिससे बालों की ड्राइनेस दूर हो जाए.

ड्राई बालों पर कैसे लगाएं दूध | How To Apply Milk On Dry Hair

बालों पर लगाने के लिए दूध और शहद (Milk And Honey) का हेयर मास्क तैयार किया जा सकता है. इस हेयर मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में दूध लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें. इस हेयर मास्क को बालों पर जड़ों से सिरों तक लगा लें और 20 से 25 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें. बाल सचमुच इतने मुलायम हो जाएंगे कि आप लटों में उंगलियां फहराएंगी तो बाल उंगलियों से फिसलने लगेंगे.

बालों को इस हेयर मास्क (Hair Mask) से प्रोटीन मिलता है और जड़ों से सिरों तक पोषण भी. यह हेयर मास्क बालों पर लगाया जाए तो इससे हेयर डैमेज कम होने लगता है. हेयर मास्क बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा दूध लें और उसमें एक अंडा डालकर मिक्स कर लें. इस हेयर मास्क को बालों पर लगाकर 30 से 40 मिनट तक रखें और फिर धोकर हटा लें. बाल मुलायम हो जाते हैं और बालों पर चमक भी आती है. अंडे और दूध के इस हेयर मास्क का एक फायदा यह भी है कि इससे बालों को मजबूती मिलती है.

फ्रिजी बालों पर दूध और केले का हेयर मास्क लगाएं. इससे बालों को सिरों से जड़ों तक पोषण मिलता है. हेयर मास्क बनाने के लिए एक पका हुआ केला I(Banana) लेकर मसल लें. इस केले में मुलायम पेस्ट बनाने जितना दूध डालें. अब अच्छे से इस हेयर मास्क को मिक्स करें और बालों पर लगाकर आधा घंटा रख लें. सिर धोने पर आपको दिखेगा कि बाल कितने सिल्की हो गए हैं.