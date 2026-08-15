पतंग के मांझे से चोट लग जाए तो क्या करें? जानें फर्स्ट ऐड, अस्पताल कब जाएं और बचाव के जरूरी उपाय

स्वतंत्रता दिवस पर लोग अपने-अपने अंदाज में इस दिन को मनाते हैं. झंडा फहराने के बाद बहुत से लोग खासकर बच्चे छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं. फैमिली के साथ इस तरह की एक्टिविटी में मजा तो खूब आता है, लेकिन कई बार पतंग का मांझा लोगों को घायल भी कर देता है. कभी-कभी ये चोट ज्यादा गंभीर हो सकती है. चोटें मामूली कटने-छिलने से लेकर जानलेवा जख्मों तक हो सकती हैं.

कुछ चोटें पतंग उड़ाने वाले को लगती हैं. बहुत सी चोटें आस-पास खड़े लोगों, साइकिल चलाने वालों और गाड़ी चलाने वालों को लगती हैं, जिनका पतंग से कोई लेना-देना नहीं होता. त्योहार का मजा लेने के साथ-साथ, इससे जुड़े खतरों को समझना और कुछ गलत होने पर क्या करना चाहिए, यह जानना भी उतना ही बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि पतंग उड़ाते वक्त मांझे से चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए.

पतंग के मांझे से चोट लगने पर कैसे करें फर्स्ट ऐड (How to administer first aid for an injury caused by kite-flying string or manjha)

मांझे से चोट लगने पर सबसे पहले क्या करें?

तुरंत साफ कपड़े से जोर से और सीधे दबाएं. अगर 10 मिनट तक दबाने के बाद भी खून बहना कम न हो, तो इंतजार न करें और तुरंत इमरजेंसी मदद लें. उंगलियों या हाथों पर गहरे कट लगने पर, भले ही खून बहना रुक गया हो, लेकिन टेंडन (मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक) की चोट की जांच करवानी चाहिए.

कट या घाव होने पर फर्स्ट एड कैसे दें?

गर्दन में चोट लगने पर व्यक्ति को बेवजह न हिलाएं-डुलाएं, उन्हें स्थिर रखें, अगर घाव तक पहुंच हो तो उस पर जोर से दबाव बनाए रखें और तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को बुलाएं. धागे से गर्दन पर लगे घाव में ऐसी अंदरूनी चोटें हो सकती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देतीं.

आंख में चोट लगने पर तुरंत क्या करें?

आंख को न रगड़ें. आंख में फंसी किसी चीज को निकालने की कोशिश न करें. अगर केमिकल के संपर्क में आने का शक हो, तो साफ पानी से धीरे-धीरे धोएं. साफ पैड से ढीले ढंग से ढकें और दबाव न डालें. तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं.

किन मामलों में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए?

कोई भी ऐसा घाव जो गहरा हो या दबाव डालने के बाद भी खून बहता रहे

उंगलियों पर कट लगना जहां टेंडन की चोट की संभावना हो

गर्दन या गले में कोई भी चोट

किसी भी तरह की आंख की चोट

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