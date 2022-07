बच्चे अक्सर गिरते रहते हैं ऐसे में मामूली चोट का First Aid घर ही किया जा सकता है.

How Can I Do First Aid At Home? बच्चों को जरा सा भी कुछ हो जाए तो माता-पिता की सांसे अटक जाती हैं. बच्चों को चोट लग जाए तो पैरेंट्स का घबराना लाजमी भी है. अगर बच्चे को हल्की सी चोट लगी है तो घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, ताकि आप समय रहते बच्चे का सही फर्स्ट एड दे सकें. बच्चों को खेलते वक्त अक्सर छोटी मोटी चोट लग ही जाती है. ऐसे में कभी जलने, कटने या खून निकल आने जैसी समस्या हो तो परेशान ना हो बल्कि सही फर्स्ट ऐड दें. दरअसल ऐसे वक्त घबराने या परेशान होकर डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है बल्कि सूझबूझ से काम लिया जा सकता है. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों को मामूली चोट लगने पर तुरंत क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए.

बच्चों में मामूली चोट का घर पर कैसे करें इलाज | How To Treat Minor Injuries In Children At Home