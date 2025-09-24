लिवर को कैसे हेल्दी रखें? इन घरेलू उपचारों को बनाए अपना साथी

Liver Ko Healthy Kaise Rakhe Kya Khaye: लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट को ठीक रखने, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने और हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है. इसलिए इसका स्वस्थ रहना अच्छी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी हो जाता है. आज के समय में बदलता लाइफस्टाइल और गलत खानपान लिवर से जुड़ी समस्याएं जैसे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस का खतरा बढ़ा रहा है. इसलिए समय रहते अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो घरेलू उपाय.

लिवर को डिटॉक्स कैसे करें?

पौष्टिक आहार को बनाए साथी: लिवर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन जरूरी है. बता दें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और हल्का खाना लिवर पर कम दबाव डालते हैं और सही तरह से फक्शनिंग करने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन लिवर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है.

ज्यादा पानी पिएं: पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन शरीर को कई तरह के रोगों से दूर रखने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकाल सकते हैं और लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं. अगर आप बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, तो आज से बदल लें अपनी ये आदत.

शराब से परहेज करें: शराब का सेवन लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. जरूरत से ज्यादा शराब पीने से फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों को बुलावा दिया जा सकता है. इसलिए जरूरी है इनका सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए.

आंवला, हल्दी और नींबू का सेवन करें: आंवला में विटामिन सी होता है जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है. वहीं, अगर बात करें हल्दी की तो इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण लिवर की कोशिकाओं को बचाने में सहायता कर सकते हैं. इतना ही नहीं, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से भी लिवर को साफ किया जा सकता है. लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप किचन में मौजूद इन चीजों को अपना साथी बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)