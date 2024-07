Fatty Liver: लिवर में बढ़ गया है फैट ठीक से नहीं कर पा रहा काम, तो तुरंत करने लग जाएं ये काम, बढ़ने लगेगी लिवर की कैपेसिटी

How To Get Rid Of Fatty Liver: आजकल की लाइफस्टाइल में लिवर से जूड़ी कई सारी बीमारियां हो रही हैं. हमारा खानपान और लाइफस्टाइल सीधे तौर पर लिवर को इफेक्ट कर रहा है. फैटी लिवर की बीमारी आजकल सबसे आम है. हालांकि ये कई कारणों से हो सकती है. इस बीमारी में लिवर में फैट का जमाव हो जाता है. ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है. इसकी लिवर डिजीज की सही समय पर पहचान करना बहुत जरूरी है. साथ ही फैटी लिवर का इलाज भी समय पर किया जाना चाहिए ताकि और गंभीर समस्याओं से बचा जा सके. बहुत से लोग सवाल करते हैं कि फैटी लिवर को कैसे ठीक करें या लिवर के फैट को कम कैसे करें? यहां कुछ उपाय दिए गए हैं जिनसे आप फैटी लिवर से राहत पा सकते हैं.

फैटी लिवर से राहत पाने के लिए इन उपायों को अपनाएं | Follow These Tips To Get Relief From Fatty Liver

1. हेल्दी डाइट अपनाएं

साबुत अनाज, फल और सब्जियां आपके लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. प्रोटीन के सेवन में लीन मीट, मछली, अंडे और दालें शामिल करें. ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को कम से कम करें. यह तले हुए फूड्स और जंक फूड से बचने में मदद करेगा.

2. वजन कम करें

ज्यादा वजन और मोटापा फैटी लिवर की प्रमुख कारणों में से एक है. हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम से वजन कंट्रोल रखें. हर हफ्ते 1-2 पाउंड वजन घटाने का लक्ष्य रखें.

3. नियमित व्यायाम करें

प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें. यह योग, दौड़ना, तैराकी या जिम में वर्कआउट हो सकता है. व्यायाम न केवल वजन घटाने में मदद करता है बल्कि लिवर की कार्यक्षमता भी बढ़ाता है.

4. शराब का सेवन कम करें या बंद करें

शराब लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है और फैटी लिवर की स्थिति को और खराब कर सकती है. इसे पूरी तरह से छोड़ देना सबसे अच्छा है.

5. शुगर और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें

बहुत ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स लिवर में फैट के जमाव को बढ़ा सकते हैं. इन्हें अपनी डाइट से हटा दें और हेल्दी डाइट फॉलो करें.

6. हर्बल और प्राकृतिक उपाय

कुछ हर्बल सप्लिमेंट्स जैसे दूध थीस्ल, हल्दी, और ग्रीन टी लिवर की सेहत में सुधार कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें.

7. तनाव न लें और धूम्रपान न करें

तनाव भी लिवर की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. ध्यान, योग और अन्य तनाव-कम करने वाली तकनीकों का प्रयोग करें. धूम्रपान लिवर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. इसे पूरी तरह से छोड़ देना सबसे अच्छा है.

फैटी लिवर एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही लाइफस्टाइल और खान-पान से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. ऊपर दिए गए उपायों को अपनाकर आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं और फैटी लिवर से राहत पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)