Gym से पहले करते हैं ये काम, तो होगा Skin Care में नुकसान, पाना है Glow, तो याद रखें Workout से पहले और बाद के ये काम...

Dos and don'ts of skincare before and after workout: वर्कआउट के पहले और बाद स्किन का ऐसे करें ख्याल

Must-Dos for Protecting Your Skin Before and After Working Out: सही स्किन केयर (Skincare) के लिए स्किन की देखभाल को अपने रूटीन में शामिल करना जरूरी है. आजकल फिट रहने के प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है. ऐसे में एक्सरसाइज के पहले और बाद में स्किन केयर के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसे सवाल भी उठने लगे हैं. जिम में वर्कआउट (workout) के बाद चेहरे पर आई चमक ब्यूटी (Beauty Tips) को और बढ़ा देती है. सही स्किन केयर (Skincare) इस ब्यूटी को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है. आइए जानते हैं वर्कआउट के पहले और बाद में स्किन केयर (Skin Care) के लिए क्या करना चाहिए और किससे रहना चाहिए दूर…..