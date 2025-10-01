जंगली हाथियों का झुंड दिखने पर न करें ये गलती, हाथी कर सकते हैं हमला, जानें- कैसे करें खुद का बचाव

Hathiyon ke jhund se kaise bache : आपने कई सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो देखी होंगी, जिसमें हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर सड़क या रिहायशी इलाके में पहुंच जाता है. कई बार ये झुंड लोगों को घातक नुकसान भी पहुंचाता है. वहीं हम सभी जानते हैं कि जंगली हाथी काफी खतरनाक होते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि कभी अगर आपके गांव, इलाके या सड़क पर हाथियों का झुंड अचानक आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए. बता दें, ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में घबराहट की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ता है. आइए ऐसे में जानते हैं, हाथियों का झुंड देखने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए.

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉ. डी एस श्रीवास्तव ने कहा, भले ही हाथी शाकाहारी जानवर है, लेकिन इनसे इंसानों को सदैव खतरा रहता है. वहीं जंगली हाथी और भी खतरनाक होते हैं. ऐसे में अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक जंगली हाथियों का झुंड या फिर सिंगल हाथी सामने आ जाए, तो इस स्थिति में भागने, उन्हें पत्थर से मारने की भूल न करें.

ऐसा करने पर आप हाथियों के झुंड को गुस्सा आ सकता और वह आप पर जानलेवा हमला कर सकता है. बता दें, ऐसी स्थिति आने पर इंसान को एक जगह स्थिर खड़े हो जाना चाहिए और झुंड को सड़क से गुजरने दें. जब झुंड सड़क पार कर लें, तो आप अपनी गाड़ी आराम से, बिना हॉर्न बजाए वहां से धीरे से निकाल लीजिए. बता दें, ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग घबराहट की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं और अपनी जान गंवा देते है.

जंगली हाथियों से बनाएं इतनी दूरी

हमारे देश में कई ऐसी सड़कें हैं, जो जंगलों से होकर गुजर रही हैं. ऐसे में सलाह दी जाती है कि जब भी आप इन सड़कों से गुजरे, तो जंगलों के अंदर जाने की भूल न करें. इसी के साथ अगर आपको पता है, कि उस एरिया में जंगली हाथियों के होने की संभावना है, तो वहां से कम से कम 100 मीटर की दूरी रखें. बता दें, हाथी गंध से पहचान लेते हैं, कि उनका दुश्मन कितनी दूरी पर है. इसलिए हाथी से 100 मीटर की दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, जो सुरक्षित मानी गई है.

अगर आप रात में किसी सड़क से गुजर रहे हैं और वहां हाथियों का झुंड दिखाई दें, तो उस समय हॉर्न बजाने की भूल न करें और कार की लाइट्स को भी बंद कर दें. बता दें, हाथियों के झुंड में मादा हाथी और बच्चे भी होते हैं. ऐसे में बड़े हाथी, उन्हें बचाने के लिए आप पर हमला कर सकते हैं.

अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और सड़क पर हाथियों का झुंड दिखाई देता है, तो भूल से भी सेल्फी लेने के चक्कर में गाड़ी से न उतरे. बता दें, ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आप अपनी जान गंवा सकते हैं.

डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) ने बताया, अगर आपके इलाके या आपके गांव की सड़कों पर बार- बार हाथियों का झुंड दिखाई दे रहा है, तो वन विभाग से तुरंत संपर्क करें और उन्हें सूचना दें.







(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)