सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाएगी किडनी की गंदगी साफ, ये घरेलू ड्रिंक करेगी कमाल, जानें बनाने का तरीका

Homemade Kidney Cleansing Drink: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है, जो खून को साफ करने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और शरीर में पानी व मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने का काम करती है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, जंक फूड, कम पानी पीना और स्ट्रेस जैसी वजहों से किडनी पर दबाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हेल्दी रहे, तो सिर्फ 5 दिन तक एक खास ड्रिंक पीना शुरू करें. यह घरेलू उपाय न सिर्फ आसान है, बल्कि बेहद असरदार भी है.

ये भी पढ़ें: गहरी नींद और टेंशन फ्री दिमाग के लिए सोने से पहले खाएं ये 7 चीजें

किडनी में कैसे जमा हो जाती है गंदगी?

हमारा शरीर रोजाना कई तरह के टॉक्सिन्स बनाता है, खासकर जब हम तला-भुना खाना खाते हैं, दवाइयां लेते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं. ये टॉक्सिन्स धीरे-धीरे किडनी में जमा होने लगते हैं, जिससे किडनी की कार्यक्षमता घटती है. इसके लक्षणों में थकान, चेहरे पर सूजन, पेशाब में बदलाव और हाई क्रिएटिनिन लेवल शामिल हैं.

नींबू और धनिया का ड्रिंक, 5 दिन का चमत्कार

इस ड्रिंक को बनाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको चाहिए:

1 नींबू

1 मुट्ठी ताजा धनिया

1 गिलास पानी

बनाने का तरीका: धनिया को अच्छे से धोकर काट लें. इसे पानी में उबालें और ठंडा होने पर उसमें नींबू का रस मिला लें. इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट 5 दिन तक पिएं.

फायदे:

धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो किडनी से टॉक्सिन्स निकालते हैं.

नींबू का साइट्रिक एसिड किडनी स्टोन बनने से रोकता है और यूरिन को साफ करता है.

नारियल पानी, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर

नारियल पानी एक नेचुरल हाइड्रेटिंग एजेंट है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है. यह पेशाब की मात्रा बढ़ाकर किडनी को साफ करने में मदद करता है. अगर आप रोजाना एक नारियल पानी पीते हैं, तो किडनी की सफाई खुद महसूस करेंगे.

ये भी पढ़ें: हर बात पर चिढ़ जाते हैं? गुस्सा आता है बेकाबू? तो आज से ही अपनी डाइट में शामिल करें ये 7 फूड्स

सिंहपर्णी की चाय (Dandelion Tea)

सिंहपर्णी एक औषधीय पौधा है जिसकी चाय यूरिन के माध्यम से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है. यह किडनी के साथ-साथ लिवर को भी डिटॉक्स करती है. इसे आप रात को सोने से पहले पी सकते हैं.

खीरे और पुदीने का जूस

खीरा पानी से भरपूर होता है और पुदीना किडनी को ठंडक देता है. इन दोनों का जूस शरीर को हाइड्रेट करता है और किडनी को साफ करने में मदद करता है. इसे दोपहर के समय लिया जा सकता है.

कैसे दिखेगा फर्क?

अगर आप लगातार 5 दिन तक ऊपर बताए गए ड्रिंक का सेवन करते हैं, तो आपको कुछ बदलाव महसूस होंगे:

पेशाब साफ और नियमित होगा.

चेहरे की सूजन कम होगी.

शरीर में हल्कापन महसूस होगा.

क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल में सुधार दिखेगा.

ध्यान रखें:

इस ड्रिंक को किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह न लें.

अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

पानी की मात्रा बढ़ाएं और नमक का सेवन कम करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)