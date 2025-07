खांसी से 5 मिनट में छुटकारा कैसे पाएं? यहां हैं खांसी के बेस्ट घरेलू नुस्खे...

What is the fastest way to cure coughing? बारिश के मौसम में खांसी की समस्या आम देखी जाती है. बदलता मौसम और प्रदूषण दोनों ही खांसी की वजह बन सकते हैं. खांसी के मुख्य कारण खांसी का सबसे आम कारण एलर्जी या मौसमी बदलाव हो सकता है. यह खांसी और बहती नाक की परेशानी बढ़ा सकता है. इसके अलावा अपच भी खांसी का एक कारण हो सकता है. खांसी को आप आसानी से घरेलू इलाज के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं, यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में, आपको खांसी से तुरंत राहत दिला सकते हैं. यहां हैं खांसी के घरेलू इलाज के लिए कुछ आसान नुस्ख़े और टिप्स -

खांसी का प्राकृतिक इलाज कैसे करें | Khansi Ke Gharelu Upay

शहद और गर्म पानी: शहद, खांसी को कम करने वाला एक कुदरती पदार्थ है. यह गले को राहत दिल सकता है. एक चम्मच शहद का सेवन गर्म पानी में मिलाकर किया जाए तो गले को आराम मिलता है और खांसी से राहत मिलती है. गर्म पानी : गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी और गले की खराश कम हो सकती है. कोशिश करें कि आप गरारे करते समय पानी को देर तक गले में रोक पाएं. इससे राहत मिलेगी. अदरक की चाय: अदरक में सूजन को कम करने में मददगार है. अदरक में सूजन-रोधी गुण होते हैं जो खांसी और गले की खराश से राहत दिलाते हैं. अदरक का रस निकाल लें, और एक चम्मच शहद के साथ दिन में दो-तीन बार सेवन करें. खांसी से राहत मिलती है. हल्दी और दूध: हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं. एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं. यह गले को राहत दिलाने के साथ ही साथ खांसी को भी कंट्रोल करेगा.

जब डॉक्टर को दिखाना चाहिए:

अगर खांसी 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है. अगर खांसी में खून आता है, तो बिना देर करे डॉक्टर से मिलें. अगर खांसी के साथ बुखार हो. अगर खांसी के साथ सांस लेने में कठिनाई, या छाती में दर्द होता है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)