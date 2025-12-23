क्या आपको भी खाना खाने के तुरंत बाद नींद आती है? जानिए इसके पीछे की वजह

विज्ञापन
खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, इसके पीछे कौन-कौन से कारण होते हैं. 

Khane Ke Baad Neend Aane Ka Karan: खाना के बाद नींद आने की समस्या से कई लोग परेशान हैं, कुछ लोग इसे आलस समझ लेते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि शायद उनका शरीर कमजोर है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और है. अगर आपको भी खाना खाने के बाद नींद आती है, तो इस आर्टिकल में बने रहिए. आज हम आपको बताने वाले हैं कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, इसके पीछे कौन-कौन से कारण होते हैं. 

मीठा खाना: चावल, आलू, सफेद ब्रेड, मिठाई कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं. ऐसे में इनका सेवन करने से शरीर में ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता और फिर गिरता है और इसी उतार-चढ़ाव से थकान और नींद आ सकती है. 

हार्मोनल असर: खाना खाने के बाद शरीर में कुछ हार्मोनल एक्टिव हो जाते हैं, जो बॉडी को यह संकेत देते हैं कि अब रेस्ट का समय है, जिसकी वह से शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है और सुस्ती महसूस होती है.

नींद की कमी: अक्सर नींद न पूरी होने के कारण भी बार-बार नींद आने की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए ऐसा माना जाता है रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. यह आदत शरीर को रिलैक्स मोड में रखने के साथ ही साथ रिफ्रेश भी रख सकती है.

हेवी खाना: तला-भुना, ज्यादा घी-तेल वाला या मीठा खाना पचने में समय लेने के साथ ही साथ थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण शरीर और ज्यादा थकान महसूस कर सकता है और नींद आ सकती है.

