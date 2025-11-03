खाली पेट लहसुन खाने के फायदे ही नहीं नुकसान भी हैं, ये लोग बना लें दूरी

Lehsun Khane Ke Nuksan: स्वस्थ रहने के लिए अक्सर लोग सुबह खाली पेट कई चीजों का सेवन करते हैं जिन में से एक है लहसुन. इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और कई तरह की बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद एलिसिन नामक तत्व स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, यह हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और संक्रमण जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. इसके जैसे कई फायदे हैं, वैसे ही नुकसान भी हैं. कई लोगों के लिए खाली पेट लहसुन खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है. यहां जानें सुबह खाली पेट किसे लहसुन नहीं खाना चाहिए.

खाली पेट खाने से क्या नुकसान होते हैं?

पेट की समस्याएं: खाली पेट लहसुन खाने से पेट में जलन, एसिडिटी या गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही गैस, अल्सर या पेट की अन्य संवेदनशीलता है, उनके लिए खाली पेट लहसुन का सेवन बेहद हानिकारक साबित हो सकता है.

ब्लड प्रेशर: जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, उन्हें लहसुन ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए. खाली पेट लहसुन का सेवन ब्लड प्रेशर को और कम कर सकता है. इसलिए जिन लोग को बीपी की समस्या रहती है उनके लिए खाली पेट लहसुन खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

मुंह की बदबू: सांस और मुंह की बदबू की समस्या से परेशान लोगों को खाली पेट लहसुन खाने से बचना चाहिए. खाली पेट लहसुन खाने से मुंह की गंध बहुत तेज हो सकती है, जो दिनभर परेशान कर सकती है.

एलर्जी: कुछ लोगों को खाली पेट लहसुन खाने से एलर्जी या त्वचा पर खुजली हो सकती है. अगर आपको लहसुन खाने के बाद कुछ ऐसा महसूस हो तो खाली पेट लहसुन खाना से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

