भारतीय रसोई में सालों से लहसुन का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि लहसुन खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही इसे खाने से कई बीमारियों से भी राहत मिलती थी. वहीं प्राचीन काल से लहसुन का इस्तेमाल सर्दी से बचाव, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए किया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं लहसुन खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है और कौन सी बीमारी में लहसुन नहीं खाना चाहिए?

लहसुन खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? | Which disease is cured by eating garlic? | Lahsun Khane ke Fayde



55 से 69 साल की उम्र की 41,000 महिलाओं पर की गई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्टडी के अनुसार, जो महिलाएं नियमित रूप से लहसुन, फल और सब्जियां खाती थीं, उनमें कोलन कैंसर का खतरा 35% कम पाया गया था.

इसी के साथ कई रिसर्च में पता चला है कि लहसुन का तेल सूजन-रोधी के रूप में काम करता है. ऐसे में अगर आप लंबे समय जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द और सूजन से परेशान हैं, तो उन पर लहसुन के तेल से मालिश करने की सलाह दी जाती है.

रिसर्च से यह भी पता चलता है कि लहसुन आपकी धमनियों (arteries) और ब्लड प्रेशर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

वहीं रिसर्चर्स का मानना है कि लाल रक्त कोशिकाएं लहसुन में मौजूद सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में बदल देती हैं, इससे रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना आसान हो जाता है.

कौन सी बीमारी में लहसुन नहीं खाना चाहिए? |In which disease should garlic not be eaten? | Lahsun Khane Ke Nuksan

यूं तो लहसुन का सेवन सेहत के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन जो लोग एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें लहसुन न खाने की सलाह दी जाती है. इसी के साथ नीचे बताए गए लोगों को भी लहसुन नहीं खाना चाहिए

जो लोग खून पतला करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, वह लहसुन खाना अवॉइड करें.

जिन लोगों को लिवर की बीमारी है, उन्हें लहसुन न खाने की सलाह दी जाती है.

अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्टफीडिंग पर है, तब भी लहसुन न करने की सलाह दी जाती है.

जिन लोगों की सर्जरी होने वाली है, उन्हें भी लहसुन से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पाइल्स जैसी समस्याओं वाले लोगों को भी लहसुन के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है. इसी के साथ जिन्हें लहसुन से एलर्जी है, वह भी इसका सेवन न करें.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)