करवाचौथ पर इंस्टेंट निखार के लिए लगाएं ये 5 फेस पैक, चांद की तरह खिल उठेगा चेहरा!

हम आपके लिए लाए हैं ऐसे 5 कमाल के फेस पैक, जिन्हें लगाकर आप कुछ ही मिनटों में अपने चेहरे पर चांद सा निखार पा सकती हैं. ये फेस पैक पूरी तरह से नेचुरल हैं और इन्हें घर पर बनाना भी बहुत आसान है. 

इन फेस पैक्स को हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है.

करवाचौथ का त्यौहार हर सुहागन महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन हर कोई सबसे खूबसूरत दिखना चाहता है. दिन भर के उपवास और घर के कामों के बाद अक्सर थकान चेहरे पर साफ दिखती है, ऐसे में इंस्टेंट ग्लो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है. लेकिन चिंता मत कीजिए, 

1- बेसन और हल्दी फेस पैक

कैसे बनाएं

2 चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा दूध या दही मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें.

कैसे लगाएं

इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए सूखने दें. सूखने के बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें.

फायदे

यह फेस पैक टैन हटाता है, त्वचा को मुलायम बनाता है और तुरंत ग्लो देता है.

2- शहद और नींबू का फेस पैक

अगर आपकी त्वचा थोड़ी डल दिख रही है, तो यह फेस पैक आपके लिए परफेक्ट है. शहद एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है और नींबू प्राकृतिक ब्लीच का काम करता है, जो दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है.

कैसे बनाएं

1 चम्मच शहद में आधे नींबू का रस मिलाएं.

कैसे लगाएं

इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें.

फायदे

यह त्वचा को चमकदार बनाता है, पिगमेंटेशन कम करता है और स्किन को फ्रेश लुक देता है. 

3- पपीता और दूध का फेस पैक

पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है जो मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और दूध त्वचा को पोषण देता है.

कैसे बनाएं

पपीते के एक छोटे टुकड़े को मसल लें और उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाएं.

कैसे लगाएं

इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी से धो लें.

फायदे

यह फेस पैक त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, दाग-धब्बे कम करता है और त्वचा को बेहद मुलायम बनाता है.

4- मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक

कैसे बनाएं

2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में गुलाब जल मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें.

कैसे लगाएं

आंखों और होंठों के आसपास के एरिया को छोड़कर इसे पूरे चेहरे पर लगाएं और सूखने तक इंतजार करें. फिर ठंडे पानी से धो लें.

फायदे

यह पोर्स को साफ करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और त्वचा को फ्रेश और चमकदार बनाता है.

5 - दही और संतरे के छिलके का पाउडर

कैसे बनाएं

1 चम्मच संतरे के छिलके के पाउडर में 2 चम्मच दही मिलाएं.

कैसे लगाएं

इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें. फिर ठंडे पानी से धो लें.

फायदे

यह फेस पैक तुरंत चमक देता है, त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

