Skin Care Tips: चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है? जानिए किस तरह चेहरे पर मक्खन लगाएं

Skin Care Tips: हर कोई खूबसूरत चेहरा पाने का सपना देखता है. इसके लिए लोग कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की त्वचा बेहद रूखी हो जाती है. इस वजह से त्वचा खूबसूरत नहीं दिखती और रंगत भी फीकी पड़ जाती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं. अगर, आप भी अपनी स्किन को हेल्दी, मुलायम और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं तो मक्खन बहुत कारगर साबित हो सकता है. मक्खन में मौजूद फैटी एसिड और विटामिन ए त्वचा को नमी युक्त और मुलायम बनाए रखते हैं. चलिए आपको बताते हैं चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है और चेहरे पर मक्खन किस तरह लगाएं.

मक्खन और केला

एक पका हुआ केला काटकर मिक्सर में डाल दें. थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे चेहरे पर लगाएं. आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें. इससे त्वचा को फायदा मिलता है और निखार आता है.

गुलाब जल बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है. अगर आप इसमें थोड़ा सा मक्खन मिलाकर चेहरे पर लगाएं, तो आपकी त्वचा खूबसूरत हो जाएगी. यह मिश्रण आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा. त्वचा में नमी और ताजगी बनी रहने से आपका चेहरा दमकता और सुंदर दिखेगा.

शहद और मक्खन दोनों में भरपूर पोषक तत्व होते हैं. शहद को थोड़े से मक्खन के साथ मिलाकर चेहरे पर स्क्रब के रूप में इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है. शहद की जगह चीनी का इस्तेमाल करना बेहतर है. इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को निखारने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.