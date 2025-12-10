कान के Doctor से जानिए कान का पर्दा फटने के 5 बड़े कारण और क्या घर पर हो सकता है इसका इलाज?

Why Does The Eardrum Rupture : जब कान में अचानक तेज दर्द उठता है, या फिर अचानक सुनाई देना कम हो जाता है, तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कहीं कान का पर्दा तो नहीं फट गया? कान का पर्दा एक बेहद नाजुक और पतली झिल्ली होती है. इसका फटना सुनने की क्षमता पर सीधा असर डालता है, इसलिए इसे लेकर डर होना स्वाभाविक है. हमने इस गंभीर विषय पर एक जानी-मानी कान की डॉक्टर (ENT Specialist) शिल्पी बुद्धिराज (Senior Consultant, ENT & Head–Neck Surgery, Marengo Asia Hospital, Gurugram) से बात की, ताकि आपको पता चल सके कि कान का पर्दा आखिर क्यों फट जाता है, इसे फटने से कैसे रोका जा सकता है और सबसे जरूरी बात क्या इसका कोई घरेलू इलाज है?

कान का पर्दा क्या है और यह इतना जरूरी क्यों? What is the eardrum and why is it so important?

आपके कान में कान का पर्दा एक पतली झिल्ली की तरह होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन (Tympanic Membrane) कहते हैं. इसका काम बाहर से आने वाली आवाज की तरंगों को इकट्ठा करना और उन्हें अंदरूनी कान तक भेजना है. यह झिल्ली आपके अंदरूनी और मध्य कान को बाहरी गंदगी, पानी और इन्फेक्शन से भी बचाती है. अगर यह फट जाए, तो ये दोनों काम ठीक से नहीं हो पाते.

कान का पर्दा फटने का 5 कारण - 5 reasons why your eardrum may rupture

डॉक्टर शिल्पी बताती हैं कि कान का पर्दा फटने के पीछे एक या कई कारण हो सकते हैं, जो अक्सर बहुत आम होते हैं.

यह सबसे बड़ा कारण है. जब आपके मध्य कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें फ्लूइड या पीप (Pus) जमा होने लगती है. यह जमाव कान के पर्दे पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है. जब यह दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो पर्दा उस दबाव को सह नहीं पाता और फट जाता है ताकि पीप बाहर निकल सके.

कान को पिन, माचिस की तीली, नुकीली वस्तु या यहां तक कि कॉटन बड से साफ करने की आदत बहुत खतरनाक है. जरा सी चूक या गलती से ये चीजें सीधे कान के पर्दे को पंक्चर कर सकती हैं या उसे घायल कर सकती हैं.

बहुत तेज आवाज, जैसे पटाखे का धमाका, बंदूक की आवाज, या कान के बहुत पास कोई जोरदार चीख. ये आवाजें कान के पर्दे पर अचानक एक जबरदस्त झटका (प्रेशर वेव) मारती हैं, जिससे पर्दा फट सकता है.

जब बाहर और अंदर के कान के दबाव में अचानक बड़ा फर्क आ जाता है, तो पर्दा फट सकता है. ऐसा अक्सर तब होता है जब:

आप हवाई जहाज से उड़ान भर रहे हों (खासकर लैंडिंग के समय).

आप गहरे पानी में स्कूबा डाइविंग कर रहे हों.

कोई आपको कान पर जोर से थप्पड़ मार दे.

किसी बड़े एक्सीडेंट या सिर पर जोरदार चोट लगने की स्थिति में कान के पर्दे को भी नुकसान पहुंच सकता है.

अगर आपका कान का पर्दा फट गया है, तो आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं:

कान में अचानक बहुत तेज दर्द होना, जो कुछ देर में कम हो सकता है.

कान से तरल पदार्थ, पीप, या कभी-कभी खून का रिसाव होना.

अचानक सुनाई देना कम हो जाना (आंशिक बहरापन).

कान में घंटी बजने जैसी आवाज आना (टिनिटस).

क्या कान का पर्दा फटने का कोई घरेलू इलाज है? Is there any home remedy for a ruptured eardrum?

डॉक्टर बताते हैं कि कान का पर्दा फटना एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज सिर्फ एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकता है. पर्दा फटने पर सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है-

गलती से भी कान में तेल, पानी, या कोई घरेलू नुस्खा डालने की कोशिश न करें. यह स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है और इन्फेक्शन को अंदरूनी कान तक पहुंचा सकता है.

नहाते या धोते समय ध्यान रखें कि कान के अंदर पानी बिल्कुल न जाए.

ज्यादातर छोटे छेद (Perforations) अपने आप कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में डॉक्टर को दवाइयां (एंटीबायोटिक्स) या एक छोटा-सा पैच लगाना पड़ सकता है. अगर छेद बड़ा है, तो सर्जरी (टिम्पेनोप्लास्टी) की जरूरत भी पड़ सकती है. डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपका पर्दा अपने आप ठीक होगा या नहीं.

सबसे जरूरी बात

डॉ. शिल्पी बुद्धिराज अंत में कहती हैं कि कान का पर्दा (Eardrum) अपने आप तभी हील हो सकता है जब ये किसी ट्रॉमा के कारण फटता है. हालांकि, अगर कान का पर्दा इंफेक्शन (संक्रमण) की वजह से फटता है, तो इसके अपने आप ठीक होने की चांसेस बहुत कम होती हैं. ऐसी स्थिति में, डॉक्टर की सलाह पर सही ट्रीटमेंट (proper treatment) लेना बहुत जरूरी है.

वे आगे बताती हैं कि फटे हुए कान के पर्दे का evaluation करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आगे चलकर सुनने की क्षमता पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. इसके साथ भविष्य में कई complications भी जुड़ी हो सकती हैं.

इसलिए, हमेशा किसी भी प्रकार के कान से जुड़ी समस्या के लिए डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए और खुद से इलाज (self-medication) करने से बचना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)